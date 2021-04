Returnal: i dettagli su framerate e risoluzione dell’esclusiva PS5

Nel corso di uno speciale sul canale di PlayStation Portugal è stato confermato che Returnal di Housemarque girerà con risoluzione 4K su PS5

Returnal, alias l’attesissima esclusiva PS5 targata Housemarque Games, girerà a risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo, il tutto con ray tracing attivo. Quanto vi riferiamo è stato appena confermato nel corso del programma MODO PlayStation di PlayStation Portugal. Potete verificarlo voi stessi cliccando sul player che vi proponiamo in basso (dal minuto 15.01 in poi). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Returnal: risoluzione 4K e 60 FPS per l’esclusiva PS5 di Housemarque Games!

I trailer precedenti hanno praticamente confermato che Returnal potrà girare con risoluzione 4K a 60 FPS su PS5. Mentre si presume che il titolo disporrà di numerose opzioni grafiche come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales o Demon’s Souls, sembra che Housemarque non abbia problemi a sfruttare appieno l’hardware della console. È già confermato il supporto dei grilletti adattivi del DualSense con L2 utilizzato per mirare verso il basso o utilizzare la modalità di fuoco alternativo di un’arma a seconda della forza con cui viene premuto. Inoltre, il gioco sarà caratterizzato da combattimenti decisamente frenetici e da armi dal design accattivante.

Returnal uscirà il 30 aprile, esclusivamente per PS5. Si tratta di uno sparatutto in terza persona canaglia che vede lo scout ASTRA Selene intrappolata sul pianeta alieno Atropo. Catturata in un loop temporale, la donna cerca disperatamente di scappare mentre impara di più sui misteri del pianeta e sulla fauna ostile che lo abita.

Returnal uscirà il 30 aprile, esclusivamente per PS5. Si tratta di uno sparatutto in terza persona canaglia che vede lo scout ASTRA Selene intrappolata sul pianeta alieno Atropo. Catturata in un loop temporale, la donna cerca disperatamente di scappare mentre impara di più sui misteri del pianeta e sulla fauna ostile che lo abita.