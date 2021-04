Call of Duty: Cold War e Warzone, svelata la roadmap della Season 3

Activision ha recentemente pubblicato un’immagine che svela in anticipo la roadmap della Season 3 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone

Grazie all’enorme successo di Cold War e Warzone, il brand di Call of Duty continua tutt’ora ad essere sulla cresta dell’onda. Questo è dovuto sia alla grande qualità dei titolo ma anche e soprattutto alla costante aggiunta di nuovi contenuti da parte di Activision.

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’inizio della Season 2 e i giocatori hanno avuto più che abbastanza tempo per esplorare tutte le novità della stagione. Per fortuna però ora fra poco arriveranno un gran numero di nuovi contenuti, dato che Activision ha recentemente svelato la roadmap della Season 3 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone.

Sia Call of Duty: Cold War che Warzone stanno per entrare nella Season 3!

Domani sera verso le 21:00 (ora italiana) si terrà su Warzone un grande evento legato molto probabilmente al lancio di una bomba nucleare. Questo avvenimento si avvicina molto al reveal di Cold War dell’anno scorso e di sicuro porterà grandi cambiamenti alla mappa di gioco. Inoltre l’evento segnerà anche la fine della Season 2, dato che dal 22 aprile arriverà finalmente la tanto attesa Season 3.

Le patch notes complete sulle novità della stagione arriveranno come al solito poco dopo il lancio dell’aggiornamento, ma nel frattempo Activision ha svelato in anticipo la roadmap della Season 3. L’immagine pubblicata dalla compagnia rivela la presenza di tanti nuovi contenuti interessanti, come ad esempio nuove armi, nuove mappe multiplayer e una nuova regione per Outbreak. Inoltre ora conosciamo anche i nomi dei nuovi operatori in arrivo: Knight, Wraith, Antonov e il Capitano Price.

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.