PlayStation Store: il servizio rimarrà attivo su PS3 e PS Vita!

Nella giornata di ieri, Sony ha ufficialmente fatto retrofront su una notizia che aveva sconvolto e non di poco l’opinione pubblica: il PlayStation Store rimarrà attivo sia su PS3 sia su PS Vita

Durante le scorse settimane è apparsa una comunicazione di Sony in rete che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica e la stampa specializzata. La chiusura del PlayStation Store sulle macchine precedenti la PlayStation 4, quindi PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation Portable ha scosso di molto gli appassionati di casa Sony, in senso decisamente non positivo. Il 29 marzo scorso l’azienda aveva ufficialmente annunciato la chiusura degli store per PS3 e PSP il prossimo 2 luglio, mentre per quel che riguarda PS Vita per il prossimo 27 agosto. Una mossa che aveva destato grandi preoccupazioni sia dal punto di vista degli aggiornamenti, sia degli acquisti, che sarebbero divenuti praticamente impossibili. Inoltre, il mercato degli indie, specialmente in Giappone, conta ancora moltissimo sulla pubblicazione digitale di videogiochi su PS Vita.

Nella giornata di ieri è stato direttamente Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, a porre fine al chiacchiericcio nato a seguito di quel comunicato. Con un post scritto sul PlayStation Blog, infatti, Ryan avrebbe annunciato che, a differenza di quanto comunicato a fine marzo, gli store di PlayStation 3 e PlayStation Vita non verranno chiusi al momento. Rimane invece effettivo il termine del 2 luglio per quel che riguarda il negozio digitale di PSP.

Annullata la chiusura del PlayStation Store su PS3 e PS Vita: ecco le parole di Jim Ryan

Il post di Jim Ryan recita:

Dopo aver riflettuto attentamente, tuttavia, è quanto mai chiaro che abbiamo preso la decisione sbagliata in questo frangente. […] È una decisione nata da una serie di fattori, fra cui le difficoltà nel continuare a supportare commercialmente device di vecchia generazione e la nostra intenzione di focalizzare risorse su quelli più nuovi, dove si trovano la maggior parte dei nostri utenti. Ci siamo però resi conto che moltissimi di voi vogliono ancora acquistare giochi classici su PS3 e PS Vita nell’immediato futuro, quindi siamo contenti di aver trovato una soluzione per continuare a far funzionare il tutto. Jim Ryan

La chiusura del PlayStation Store su PS3 e PS Vita avrebbe, a conti fatti, fatto perdere moltissimi titoli degli anni passati. Questo a causa di un gran numero di videogiochi che non sono retrocompatibili su hardware più nuovi, come i classici dell’era PS One o PS2. Siamo quindi contenti anche noi che Sony abbia fatto un passo indietro in questo caso, rendendo ancora possibile il poter godere di titoli che hanno fatto la storia. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!