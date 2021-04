Se siete amanti dei roguelike e se siete possessori di PS5, non potete perdervi Returnal. Andiamo a scoprire insieme in questa guida come salvare la propria partita in Returnal

Returnal è la nuova IP di casa Sony in uscita oggi, venerdì 30 aprile. Il titolo è un fps in terza persona e può essere riassunto come un mix tra Control e The Binding of Isaac. Le atmosfere cupe e rarefatte, i mostri e le creature aliene che si incontrano durante l’esplorazione si mescolano ad un gameplay dalle forti connotazioni roguelike. Come tutti gli esponenti di questo genere, una volta che si muore, si deve ricominciare da capo. Per questo abbiamo scritto questo articolo per aiutarvi. Andiamo a vedere infatti, come salvare in Returnal.

Vivi, muori, ripeti

Sebbene l’avvio di questa nuova generazione di console non sia stato eclatante, abbiamo avuto infatti solo poche esclusive di peso considerando Demon’s Souls e Astro’s PlayRoom, Sony sta comunque programmando un futuro pieno di esclusive. Ne testimoniano le ultime dichiarazioni della compagnia, che intende investire per il medio e lungo termine, molte risorse per titoli proprietari. Oltre anche all’attuale campagna marketing per il prossimo Ratchet and Clank Rift Apart. In questo contesto si inserisce l’uscita di Returnal, atteso titolo sviluppato dalla casa di sviluppo finlandese Housemarque games. Il gioco è molto ostico per via del suo fast pacing e per la sua mancanza di punti di salvataggio. Per questo andiamo adesso a scoprire come salvare la propria run in Returnal.

Una struttura particolare – Returnal: come salvare la partita

Returnal non è il solito TPS. Il gioco racconta di Selene, pilota spaziale che, a causa di un incidente, naufraga su un pianeta sconosciuto. Qui, la protagonista tenta di risalire le tracce di un segnale radio sconosciuto e, per questo motivo, si inoltra nelle profondità oscure del pianeta. La marcata componente ludica prende però subito il sopravvento sulla narrativa. Gli eventi in cui Selene si imbatterà, saranno per lo più un pretesto per sparare e battere tutti i nemici che ci parano davanti.

Fin qui nulla di strano. La particolarità che dovete sapere, è che la struttura del titolo ha forti connotazioni roguelike. Il che significa, ogni volta che morirete verrete trasportati all’inizio del gioco, nel luogo dello schianto della vostra astronave. Non ci sono zone di salvataggio o falò che vi permetteranno di salvare la vostra partita. Per questo, ecco alcuni consigli su come salvare in Returnal.

Eterno ritorno – Returnal: come salvare la partita

Premettiamo che, ovviamente, spegnere la console del tutto, porterà alla relativa eliminazione del file e, di conseguenza, verrete riportati alla vostra astronave chiamata Helios. L’unico modo che ha il gioco per salvare i progressi è tramite la sua funzione di auto salvataggio. Se otterrete un upgrade o un item come ad esempio la spada laser, lo avrete per il resto del gioco. Una cosa che non è necessario fare è ripetere le boss fight. Infatti, una volta sconfitti i boss potete decidere di non affrontarli nelle run successive.

L’auto salvataggio di Returnal va compreso, perché, come detto, non tutte le statistiche, i buff e gli item vengono salvati. Ad esempio se otterrete uno shotgun o un fucile d’assalto, nel caso in cui moriate, lo perderete e dovrete ritrovarlo. La cosa migliore che vi consigliamo per prendere fiato è, pertanto, quella di mettere la vostra console in modalità riposo. In questo modo il gioco verrà semplicemente messo in pausa e quando riprenderete il pad in mano non dovrete ricominciare tutto d’accapo.

Ci vuole calma e sangue freddo

Il modo migliore per avanzare nel gioco quindi, è quello più classico possibile. Avendo il gioco un gameplay piuttosto tecnico, dovrete prima di tutto affinare le vostre skill e, in seconda battuta, armarvi di pazienza (considerata soprattutto la struttura di gioco poco propensa all’errore). Il titolo, se da una parte offre poca varietà ambientale, dall’altra compensa questa “mancanza” con la disposizione randomica delle stanze ad ogni morte. Abbiamo appena visto come salvare la partita in Returnal. Ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi in esclusiva PS5.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.