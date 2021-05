Netflix maggio 2021: tutte le novità in catalogo

Eccoci di nuovo qui su tuttoteK per scoprire le novità che Netflix ci riserva per questo maggio 2021: vediamole assieme con la nostra guida

Finalmente è arrivato maggio, uno dei mesi più attesi dell’anno. Il sole, il caldo, la primavera, l’aria estiva che comincia a farci sognare… Con le ultime “concessioni” l’Italia è tornata quasi interamente in zona gialla, permettendoci di respirare dopo tanti mesi passati dentro casa. Nonostante questo, e nonostante la tanto attesa riapertura delle sale, possiamo scommettere che continueremo a nutrirci di film e serie TV anche dal nostro comodissimo divano di casa. Come al solito, andiamo a barcamenarci tra le tantissime novità che le piattaforme streaming ci propongono grazie alla nostra guida.

In questo articolo scopriremo quali sono le novità proposte da Netflix per questo maggio 2021. Tra le proposte del catalogo, diversi film originali particolarmente attesi come Oxygène di Alexandre Aja e La donna alla finestra di Joe Wright. Spazio anche all’animazione, con svariati lungometraggi animati made in Japan che renderanno felici i fan dello Studio Ghibli e delle avventure di Arsenio Lupin. Ma soprattutto arriva la seconda stagione della serie animata per adulti Love, Death & Robots, uno degli appuntamenti più attesi per questo maggio. Ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo subito a scoprire nel dettaglio tutte le novità del prossimo mese, concentrandoci su quelle in generale più attese.

I film originali | Netflix, novità maggio 2021

6 maggio – E DOMANI IL MONDO INTERO

7 maggio – MONSTER

7 maggio – MILESTONE

8 maggio – SUPER ME

12 maggio – OXYGÈNE

Dopo una carriera passata a sperimentare nei meandri dell’horror, il regista francese Alexandre Aja ci propone un thriller claustrofobico a metà tra Buried – Sepolto (2010) e 28 giorni dopo (2002). Mélanie Laurent è la protagonista assoluta di Oxygène. Qui interpreta Elizabeth Hansen, una giovane donna che si risveglia in una capsula criogenica senza sapere il perché, e tanto meno ricordare la sua identità. La sua sarà una lotta disperata, volta al tentativo di recuperare i suoi ricordi per riuscire a scappare da quell’angusto spazio, in cui l’ossigeno scarseggia minuto dopo minuto. Il nuovo thriller fantascientifico prodotto per Netflix promette tanta tensione, nonostante la coraggiosa scelta di concentrarsi in un unico spazio con un unico personaggio. Una scelta che si è spesso dimostrata vincente al cinema, e che potrebbe regalarci belle sorprese anche stavolta.

12 maggio – IL BALLO DEI 41

14 maggio – LA DONNA ALLA FINESTRA

La donna alla finestra è senza dubbio il film originale Netflix più atteso di questo mese. Il thriller/giallo psicologico diretto da Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio, Espiazione) e interpretato da Amy Adams e Gary Oldman rimanda palesemente ai grandi classici del maestro del brivido Alfred Hitchcock. Basato sull’omonimo bestseller di A.J. Finn, La donna alla finestra narra la storia di Anna Fox, una psicologa che soffre di agorafobia, disturbo che la porta a vivere rinchiusa nella sua casa di New York. Una delle sue occupazioni è guardare la vita scorrere affacciata alla finestra della sua abitazione. Ma quando assiste a un crimine brutale, tutto cambierà per lei. Resta solo da scoprire se le aspettative saranno ripagate: chissà se potremo considerarlo come una riuscita e moderna rivisitazione de La finestra sul cortile.

14 maggio – LA CASA INQUIETANTE

14 maggio – I AM ALL GIRLS

14 maggio – FERRY

18 maggio – SARDAR’S GRANDSON

21 maggio – ARMY OF THE DEAD

26 maggio – GHOST LAB

26 maggio – IL DIVIN CODINO

Per tutti gli amanti del calcio, arriva su Netflix la cronistoria dei 22 anni di carriera di Roberto Baggio. Il biopic è diretto da Letizia Lamartire, mentre il noto calciatore classe 1967 è interpretato da Andrea Arcangeli. “L’uomo che ha ispirato intere generazioni a giocare a calcio. E non solo. Un calciatore unico, capace di emozionare i tifosi di tutto il mondo.” Dagli esordi sui campi da calcio alle difficoltà con alcuni allenatori durante la sua carriera, Il divin codino si propone di raccontare il talento e il carisma di uno dei più grandi calciatori italiani contemporanei. Il film biografico si aggiunge alla schiera di prodotti recentemente dedicati ai protagonisti dello sport, tra cui la miniserie Speravo de morì prima, basata sulla carriera di Francesco Totti, e il documentario Pelé: il re del calcio.

27 maggio – BLUE MIRACLE – A PESCA PER UN SOGNO

I film non originali | Netflix, novità maggio 2021

1 maggio – GREASE 2

1 maggio – ASSASSINS

1 maggio – IL TOCCO DEL MALE

1 maggio – SCOMMESSA CON LA MORTE

4 maggio – MARIA MADDALENA

6 maggio – THE FIFTH SEASON

6 maggio – IF YOU CAN’T BEAT ‘EM, JOIN ‘EM

8 maggio – 18 REGALI

8 maggio – L’OSPITE

9 maggio – ATTENTI AL GORILLA

10 maggio – THE LAST ADVENTURE

10 maggio – I PROSCRITTI

10 maggio – DET ÄR ALDRIG FÖR SENT

11 maggio – GEMINI MAN

15 maggio – CRAZY & RICH

16 maggio – BOYHOOD

Tra i film non originali che entreranno a far parte del catalogo Netflix, segnaliamo Boyhood, film scritto e diretto dall’anti-hollywoodiano Richard Linklater. Nonostante la sua anima indipendente, Boyhood ha fatto incetta di premi tra i principali festival internazionali di quell’anno. Incredibile pensare che il progetto sia nato nel 2002, e che sia stato portato avanti per dodici lunghi anni prima di approdare sugli schermi. Incredibile e inevitabile, dal momento che Boyhood è la storia di una famiglia narrata appunto nell’arco di questi dodici anni. Un progetto che segue la crescita, l’evoluzione, i cambiamenti, il flusso della vita, portando a un risultato che solo con la magia del cinema si sarebbe potuto raggiungere.

16 maggio – UN AMORE SENZA FINE

16 maggio – RISE OF THE LEGEND

25 maggio – AMERICAN PSYCHO

Le serie TV originali | Netflix, novità maggio 2021

4 maggio – NAVILLERA (prima stagione)

4 maggio – SELENA: LA SERIE (seconda parte)

7 maggio – GIRL FROM NOWHERE (seconda stagione)

7 maggio – JUPITER’S LEGACY (volume uno)

Ideata da Steven S. DeKnight, Jupiter’s Legacy è basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely. Particolarmente attesi tra i fan dei cinecomics, gli otto episodi della serie narreranno il passaggio di testimone tra i primi sei supereroi della storia e la loro prole. Questi ultimi saranno pronti a rischiare la vita e difendere il mondo come i loro genitori hanno fatto in passato? Il tema del ricambio generazionale (sempre tra supereroi, tra l’altro) era già stato affrontato di recente da Robert Rodriguez con il suo We can be heroes. Mentre il film del regista statunitense puntava ad un pubblico più giovane, la nuova serie Netflix sembra invece rivolgersi ad un target molto più ampio, affrontando temi come la comprensione e l’accettazione di sé e del proprio destino.

9 maggio – VINCENZO (prima stagione)

12 maggio – THE UPSHAWS (prima stagione)

13 maggio – CASTLEVANIA (quarta stagione)

14 maggio – MOVE TO HEAVEN (prima stagione)

14 maggio – HAUNTED (terza stagione)

14 maggio – HALSTON (prima stagione)

19 maggio – CHE FINE HA FATTO SARA?

20 maggio – SPECIAL (seconda stagione)

21 maggio – JURASSIC WORLD: NUOVE AVVENTURE (terza stagione)

21 maggio – IL VICINO (seconda stagione)

27 maggio – BLACKSPACE (prima stagione)

28 maggio – LUCIFER (quinta stagione, nuovi episodi)

Dopo nove mesi di attesa, saranno finalmente rilasciati i nuovi otto episodi della quinta stagione di Lucifer. La serie urban fantasy riprenderà esattamente dove ci eravamo lasciati durante l’episodio 8. Gli eventi ripartiranno quindi dallo scontro tra Lucifer (il nostro diavolo in gita sulla Terra), Amenadiel (suo fratello), Maze e Michael, interrotto dall’arrivo improvviso di Dio. I nuovi episodi con protagonista il luciferino Tom Ellis promettono tantissime sorprese, tra le quali un curiosissimo episodio musicale che ospiterà la popstar anni Ottanta Debbie Gibson.

Anime e animazione | Netflix, novità maggio 2021

1 maggio – CHILDREN OF THE SEA

1 maggio – LUPIN III: LA TOMBA DI JIGEN DAISUKE

1 maggio – LUPIN III – UNO SCHIZZO DI SANGUE PER GOEMON ISHIKAWA

1 maggio – LUPIN III: LA MENZOGNA DI FUJIKO MINE

1 maggio – I BAMBINI CHE INSEGUONO LE STELLE

1 maggio – HUMAN LOST

4 maggio – HANK E IL CAMION DEI RIFIUTI (seconda stagione)

14 maggio – JUNGLE BEAT – IL FILM

14 maggio – LOVE, DEATH & ROBOTS (secondo volume)

Una delle uscite più attese di maggio 2021 è senza dubbio il secondo volume di Love, Death & Robots. La serie antologica composta da episodi animati autoconclusivi, ognuno con il proprio stile e le proprie tematiche, includerà una serie di “giganti nudi, demoni del Natale e robot impazziti”. Creata da Tim Miller e prodotta, tra gli altri, da David Fincher, questa seconda stagione promette di replicare il grande successo della prima, coronato dalla vittoria di ben quattro premi della giuria agli Emmy Awards del 2019. Tra peculiari storie d’amore, futuri distopici e riflessioni sul nostro rapporto con la tecnologia, Love, Death & Robots è sicuramente una delle novità da non perdere per questo mese.

15 maggio – MIRAI

15 maggio – KUROKO’S BASKETBALL (seconda stagione)

16 maggio – HOME – A CASA

16 maggio – I PINGUINI DI MADAGASCAR

21 maggio – JURASSIC WORLD: NUOVE AVVENTURE (terza stagione)

27 maggio – EDEN (prima stagione)

Documentari, reality e stand-up comedy | Netflix, novità maggio 2021

1 maggio – SOTTO COPERTA (reality)

1 maggio – ELVIS PRESLEY: THE SEARCHER (docuserie)

5 maggio – I FIGLI DI SAM: VERSO LE TENEBRE (docuserie)

7 maggio – THE CIRCLE – THE AFTERPARTY (reality)

11 maggio – I SOLDI IN POCHE PAROLE (docuserie)

15 maggio – THE REAL HOUSEWIVES OF NEW YORK CITY (reality)

19 maggio – GLI ULTIMI GIORNI (documentario)

20 maggio – HATING PETER TATCHELL (documentario)

22 maggio – SAM SMITH: LOVE GOES – LIVE AT ABBEY ROAD STUDIOS (documentario musicale)

27 maggio – SOY RADA: SERENDIPIA (stand-up comedy)

Ora che sapete per filo e per segno cosa ci riserverà Netflix per questo maggio 2021, lasciateci un commento per dirci quali sono i prodotti più interessanti secondo voi. Nel frattempo, continuate a seguirci come al solito su questa pagina, per tutte le novità riguardanti il mondo del cinema e delle serie TV!