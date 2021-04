State of Play aprile: mostrato un lungo gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart

Oggi si è tenuto lo State of Play di aprile e durante l’evento abbiamo assistito a un lungo gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart

Questa sera si è tenuto ancora una volta il tanto atteso State of Play, l’ormai nota ricorrenza di Sony dedicata ai videogiochi PlayStation. Gli eventi appartenenti a questa tipologia non hanno una lunga durata, ma nonostante ciò permettono ai giocatori di osservare in anteprima tanti titoli in arrivo su PS4 e PS5.

Nel corso della diretta abbiamo visto alcuni indie abbastanza interessanti, ma l’evento più importante è stato certamente quello presentato da Insomniac Games. Durante lo State of Play infatti abbiamo avuto il piacere di osservare un lungo video di gameplay del nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ratchet e Rivet si mostrano nel nuovo gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games ha pubblicato giusto pochi giorni fa un nuovo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart, ma a quanto pare non era che l’inizio. Oggi infatti la compagnia ha deciso di mostrare a tutti i giocatori un lungo gameplay della durata di ben 15 minuti.

Se volete vedere il nuovo gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart potete farlo tramite il video qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante lo State of Play di aprile. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante l’evento, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito.

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile in tutto il mondo dall'11 giugno in esclusiva per PS5.