Fall Guys: rimandate le versioni Switch e Xbox, annunciato, in compenso, il crossplay

Mediatonic ha appena annunciato che Fall Guys per Switch e Xbox è posticipato a data destinarsi. Consolatevi, comunque, con il crossplay

Mediatonic aveva inizialmente pianificato di rilasciare Fall Guys: Ultimate Knockout per Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X / S quest’estate. Tuttavia, come spesso è avvenuto nel corso dell’ultimo anno e oltre, è stato appena annunciato un ritardo per quelle versioni. Mediatonic, in compenso, ha confermato che la funzionalità del cross-play è in lavorazione, insomma, trattasi del proverbiale “bicchiere mezzo pieno”, non c’è che dire.

Fall Guys: i giocatori Switch e Xbox dovranno pazientare, ancora nessuna data per l’uscita del titolo sulle piattaforme Nintendo e Microsoft

Lo sviluppatore “si è reso conto” che il programma di rilascio precedentemente annunciato non avrebbe lasciato il tempo di “includere tutte le nuove e succose funzionalità” su cui Mediatonic è attualmente al lavoro. Questa è la ragione del ritardo per le versioni Switch e Xbox di Fall Guys.

Sfortunatamente, lo studio non si è pronunciato su una una nuova finestra di lancio, sebbene lo stesso ha ribadito a chiare lettere l’intento di voler debuttare il prima possibile sulle piattaforme di gioco in questione. Mediatonic ha aggiunto che le suddette nuove versioni di Fall Guys “valgono davvero la pena dell’attesa” e che tutto lo staff è grato per la pazienza della community. Ciò fornirà anche il tempo per aggiungere il crossplay al mix, che dovrebbe essere disponibile entro il lancio delle versioni Switch e Xbox.

Per quanto riguarda ciò che i giocatori attuali possono aspettarsi, il “cuore della squadra” continua a lavorare duramente sui nuovi contenuti. L’aggiornamento della stagione 4.5 è in arrivo e includerà due nuovi round insieme a nuovi costumi. Sono in lavorazione anche altri nuovi contenuti. Fall Guys: Ultimate Knockout è attualmente disponibile su PS4 e PC. La società proprietaria di Mediatonic, Tonic Games Group, è stata recentemente acquisita da Epic Games.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.