Leggende Pokémon Arceus: come ottenere costumi e vestiti bonus

Ritrovarsi “fashion victim” senza ritegno né Giudizio: i costumi e i vestiti extra di Leggende Pokémon Arceus sono a portata di salvataggio!

Forse non avremo modo di dedicare a Leggende Pokémon Arceus la mossa peculiare della sua divina mascotte, ma questo non ci impedirà di aiutarvi a ricavarne i costumi e i vestiti bonus. Vogliamo essere chiari fin da subito: si tratta di premi per l’assiduità dei fedelissimi che hanno supportato il franchise fino ad ora. Ergo, se non avete dei dati di salvataggio per i giochi della serie usciti su Nintendo Switch, difficilmente andrete lontano. Anche preordinare il gioco include delle ricompense extra, ma noi siamo qui espressamente per aiutarvi a scovare il punto del gioco dove redimerli.

Sartoria portami via

Prima di tutto, vorrete sapere dove ottenere i costumi e i vestiti in Leggende Pokémon Arceus in generale. Dovrete aver prima raggiunto la parte in cui entrerete a far parte del Team Galassia. A questo punto del gioco, che richiede circa un’ora di tempo (più o meno lo stesso per ottenere la bici in Diamante Lucente e Perla Splendente), dovreste aver sbloccato la sartoria. Prevedibilmente, è lì che dovrete dirigervi per riscattare tutti i vostri premi fedeltà. Chi ha ordinato il gioco su Amazon avrà diritto al kimono di Garchomp. Vi rimandiamo al trailer di presentazione, che tocca tra i vari argomenti quello della sartoria.

Ricompense galattiche – costumi e vestiti di Leggende Pokémon Arceus

Voi però siete qui per i costumi e i vestiti extra di Leggende Pokémon Arceus, quindi non ci pare il caso di indugiare oltre. Siccome abbiamo toccato l’argomento di Diamante Lucente e Perla Splendente, chi li ha giocati nonostante le sbavature avrà diritto all’uniforme del Team Galassia (che stavolta è da intendersi come quello malvagio). Insomma, un modo come un altro per mettere bene le cose in chiaro, non vi pare? Questa è la più eclatante delle ricompense, però, visto che chi ha supportato la serie da più tempo avrà comunque diritto a premi un po’ meno… appariscenti.

Vivaio vivacemente verde – costumi e vestiti di Leggende Pokémon Arceus

Diverso il discorso per chi ha giocato a Pokémon Spada e Scudo. Potreste pensare ad uniformi ispirate al Team Yell o quantomeno agli allenatori di quel gioco (i cui nomi canonici, a proposito, sono Victor e Gloria). Invece, al posto di cenni alla cultura britannica, chi si è tuffato nella regione di Galar avrà diritto al kimono di Shaymin. Questa ricompensa, così come tutte le precedenti oppure quella con cui ci saluteremo, si può ottenere rivolgendosi a chi gestisce la sartoria. Non scherziamo: una volta certi di avere i dati di salvataggio corrispondenti, sarà tutto ciò che dovrete fare, promesso.

Per finire, ballo in maschera

Come ultima sorpresa per la nostra guida ai costumi e ai vestiti bonus di Leggende Pokémon Arceus abbiamo ciò che attende chi si è procurato Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee!. In una mossa dal sapore di “Ehi, tu, nuovo abbonato!”, chi ha giocato agli ultimi remake di prima generazione potrà godere di… una maschera dedicata alle rispettive mascotte dei giochi. Ora, gli abiti che dipendono dai preordini sono gli unici per i quali avrete bisogno di affrettarvi; per tutti gli altri, il progresso fatto nei rispettivi giochi è del tutto ininfluente. In altre parole (già) basterà che si tratti di dati di salvataggio: valgono anche quelli a inizio avventura, quindi potreste dovervi far aiutare dagli amici.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.