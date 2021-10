Pokémon Spada e Scudo: come i Beatles me li fecero rivalutare

Da una canzone dei Beatles a Pokémon Spada e Scudo: una considerazione personale sulla redenzione dei due capitoli più controversi

“Ma che accidenti c’entrano i Beatles con Pokémon Spada e Scudo?!”, vi starete chiedendo. Una reazione estemporanea più che normale, considerando che fino a poco tempo fa me lo sarei chiesto anch’io. Si tratta forse del quartetto (i Maximizers) composto da Obstagoon, i due Toxtricity e un Rillaboom che fa capolino nei titoli di coda del gioco? In realtà quella è, effettivamente, una citazione ai Fab Four di Liverpool, così come a quest’ultima si rifà la cittadina portuale di Keelford. Però i parallelismi si fermerebbero lì, di primo acchito. No, qui si parla di un discorso personale che mi porta a parlare in prima persona.

Per inciso, non è nemmeno una puntata di Musica & Videogiochi, che abbiamo (per ora?) concluso con Stewart Copeland. Il fulcro di questo intero speciale è il concetto di reazione alle opere che ci appassionano, per capire bene quanto l’immagine iniziale di qualcosa che guardiamo dal basso verso l’alto proietta un’ombra sulle aspettative del futuro percorso artistico. Un’ombra più imponente di un Gengar Gigamax, per intenderci. “Se bastasse una sola canzone”, si chiedeva Eros Ramazzotti. Ed è bastata, in effetti: una band scioltasi nel 1969 ha insegnato a un fan di Pokémon della prima ora a rilassarsi di più.

Campi di Baccafrago per sempre

Il brano dei Beatles che mi ha fatto capire di essere stato troppo duro con Pokémon Spada e Scudo è Strawberry Fields Forever. Questo brano, ispirato all’infanzia di John Lennon presso l’orfanotrofio di Strawberry Field (singolare), rappresentava uno dei primi punti di svolta della band da idoli delle ragazzine a psichedelici avanguardisti. C’è un motivo se, nel filmato introduttivo di The Beatles Rock Band, la scala mobile verso il delirio dell’immaginazione separa definitivamente i quattro dalle folle in adorazione: è a questo punto della loro carriera che i quattro iniziarono a creare musica per sé stessi.

Anche per questo nel video, che potete vedere qui sotto, molti primi piani accentuano l’allora “nuova” immagine dei quattro: abiti meno modaioli, baffi pronunciati, e occhiali tondi che le fan dell’epoca definirono “da nonno”. Il tutto, poi, condito con un brano dal finale inquietante come la musica di Parsley Woods (“Bosco prezzemolo”) del primo Wario Land. Tuttavia, sebbene gli screzi sarebbero poi risultati evidenti nel quanto mai sperimentale Album Bianco, è qui che si evidenzia quanto i Beatles fossero finalmente liberi di esprimere il piglio autoriale di ciascuno di loro.

Lascia che sia Beedrill – Pokémon Spada e Scudo, with The Beatles

E pensare che, dopo la separazione, i Beatles avrebbero esercitato la loro influenza in modi che hanno indirettamente plasmato Pokémon anche prima di Spada e Scudo. Il più scapestrato dei quattro, ovvero quell’eterno ribelle di Lennon, ebbe il tempo di esorcizzare i propri demoni personali con l’aiuto della compagna Yoko Ono (tuttora capro espiatorio per la rottura della band) prima di venire tragicamente strappato alla vita da un folle. Se fu lui ad uscirsene con un paragone blasfemo per descrivere la popolarità della band, d’altronde, qualche problema di fondo doveva esserci.

A segnare maggiormente Lennon fu la prematura scomparsa della madre, unita alla continua mancanza del padre da casa. La zia Mimi ebbe modo di crescerlo, ma ciononostante fu solo anni dopo con Ono che John riuscì a buttare fuori quel nodo alla gola con Mother. Questo brano si conclude con un sempre più straziante (e straziato) “Mamma non andartene, papà torna a casa”. Sarà per questo che uno dei tanti fan giapponesi della band ascoltò il brano fino alle lacrime: tale Shigesato Itoi, creatore, manco a farlo apposta, di MOTHER ed EarthBound, in cui i sottomarini gialli abbondano.

Io sono Exeggcute, io sono Exeggcute, io sono Walrein – Pokémon Spada e Scudo, with The Beatles

Itoi, poliedrico autore nipponico (saggista, regista e scrittore, oltre che game designer), fondò Ape per sfruttare il proprio estro anche in campo videoludico. Oggi conosciamo Ape come Creatures, Inc., ovvero uno dei principali nomi insieme a Nintendo e Game Freak nei vari titoli Pokémon. I legami tra le due serie, se l’aspetto da “sprite dell’allenatore sulla mappa” del buon vecchio Ness non fosse palese, si sono sprecati a più riprese. C’è un motivo, d’altronde, se l’alieno Giygas nel primo MOTHER (per noi europei EarthBound Beginnings) su NES assomiglia parecchio a quel Mewtwo che avremmo visto anni dopo.

Sono andato veramente di fretta per non deviare troppo dal mondo dei videogiochi, ma l’effetto farfalla sortito da Lennon, McCartney, Harrison e Starr lega inevitabilmente la boy band più influente della storia ad uno dei franchise multimilionari più invidiati di tutti i tempi. Non a caso, infatti, entrambi hanno problemi con i propri manager. La priorità di una tempestiva pubblicazione tende ad avere la meglio sull’importanza di alcune feature, per venire incontro a del merchandise già in viaggio verso i punti vendita di tutto il mondo. Perché, allora, sto rivalutando Galar di recente?

Arriva Solrock, arriva Solrock e mi dico, va tutto bene – Pokémon Spada e Scudo, with The Beatles

Forse è proprio ascoltando Strawberry Fields Forever che ho capito esattamente perché Junichi Masuda non si sarebbe aspettato che la sua intervista in merito a Pokémon Spada e Scudo venisse travolta dai dislike su YouTube. Vero, il fatto che non ci siano tutte le creature in questi due giochi continua a dare un retrogusto amaro all’esperienza. Vorrei vedere Feraligatr effettuare il Dynamax come chiunque di voi, ma forse c’è di più dietro una “semplice” nuova uscita per la serie. Forse, e dico forse, c’è una cartolina dal Regno Unito quanto mai personale per Masuda e il suo team.

Non dimentichiamo mai che, come è stato per Unima, Kalos e Alola prima di Galar, lo staff di Game Freak si reca sempre in pellegrinaggio (tweet qui sotto) verso i luoghi che intende fare teatro delle prossime avventure. E, chi lo sa, è possibile che dopo la fase della Pokémania, quella delle prime due generazioni tanto ispirata alla Beatlemania nel nome, stia lasciando il posto al Rubber Soul, al Revolver, al Magical Mystery Tour personale di Game Freak. Possiamo sempre sospirare ricordando i tempi in cui esisteva un Pokédex Nazionale e goderci le avventure per i loro meriti, lasciando che siano.

Obstagoon, Lapras, Ditto, Obstagoon, Lapras, Ditto, e la vita va avanti

Galar, nel suo complesso, ben riflette l’orgoglio tipicamente britannico: il senso di gloria che permea sia la trama che la cultura del luogo (nonché il nome canonico della protagonista femminile) è tangibile nella risposta di Game Freak alle critiche. Non a caso il direttore artistico, nonché unico membro occidentale del team di sviluppo, ha colto la palla al balzo per enfatizzare sulla bellezza della sua patria. Quello di James Turner è il secondo nome che fa capolino nei titoli di coda, ed è sempre lui che (con tipico fervore d’oltremanica) ha alzato il pollice su Twitter verso una delle più veementi difese del gioco senza pensarci due volte.

E sebbene la qualità complessiva dei due titoli sia tuttora oggetto di discussione, forse l’amore dei fan verso ciò che è stato ha portato tutti noi a guardare Pokémon Spada e Scudo per ciò che non sono. Quello che invece i due giochi sono, fondamentalmente, è una coppia di titoli comunque ottima nelle sue sbavature, e che ha corso indubbiamente dei rischi con la stessa verve che ha contraddistinto i Fab Four nella loro crescita artistica. La collaborazione con Toby Fox è solo una delle tante scelte coraggiose che dissipa i dubbi su un domani incerto, lasciandoli invece a ieri.

In questo caso sono andato molto sul personale, ma voi come la pensate? Siete riusciti a venire a patti con la fauna ridotta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.