MEDION ERAZER DEPUTY P25: nata una nuova generazione di laptop gaming

Ecco il MEDION ERAZER DEPUTY P25 che inaugura una nuova linea di laptop gaming di fascia media. Vediamo tutto i dettagli!

MEDION, la multinazionale tedesca, di proprietà del Gruppo Lenovo, è il nuovo nome nell’elettronica di consumo leader nella produzione di computer e notebook studiati per il gaming. La forte specializzazione tedesca e la grande qualità dei prodotti sono sempre caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

MEDION ERAZER DEPUTY P25: scheda tecnica

Dimensione schermo : 15.6 Pollici

: 15.6 Pollici Tipo processore : AMD Ryzen 5800H

: AMD Ryzen 5800H Velocità processore : fino a 4.4 GHz

: fino a 4.4 GHz Numero processori : 8

: 8 Tecnologia di memoria : DDR4

: DDR4 Memoria massima supportata : 32 GB

: 32 GB Descrizione Hard-Disk : SSD

: SSD Descrizione scheda grafica : NVIDIA RTX 3060

: NVIDIA RTX 3060 T ipo memoria scheda grafica : ‎6 GB GDDR6

: ‎6 GB GDDR6 Interfaccia scheda grafica : PCIe

: PCIe Numero di porte USB 2.0 : 1 Type A

: 1 Type A Numero di porte USB 3.0 : 3

: 3 1 x USB 3.2 Gen 1 port Type A

1 x USB 3.2 Gen 2port Type A

1 x DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Type C

Numero di porte HDMI : 1

: 1 Sistema operativo : ‎Windows 10 Home

: ‎Windows 10 Home Le batterie sono incluse : ‎Sì

: ‎Sì Capacità della batteria al litio : 48.96 Wh

: 48.96 Wh Confezione della batteria al litio : Batterie contenute nell’apparecchiatura

: Batterie contenute nell’apparecchiatura Numero delle celle agli ioni di litio: ‎4

MEDION ERAZER DEPUTY P25: il gioco non è mai stato più divertente

Entra in una nuova galassia con MEDION ERAZER Deputy P25 che garantisce il massimo intrattenimento per il gaming con la praticità di poterlo usare sia in viaggio che a casa. MEDION ERAZER Deputy P25 è dotato di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB GDDR6 e un potente processore AMD Ryzen 7 che assicura immagini nitidissime e non delude mai durante la riproduzione anche dei giochi più recenti, rendendo semplice modificare immagini o il montare video.

Tastiera retroilluminata con colori regolabili

MEDION ERAZER Deputy P25, favoloso compagno di intrattenimento dal design minimale, con il telaio nero e sottile si abbina alla tastiera RGB retroilluminata… e sarai tu a sceglierne il colore adattandolo al tuo umore con colori diversi e luminosità variabile. Sono addirittura 15 colori selezionabili per la retroilluminazione della tastiera che permette di ottener la migliore atmosfera desiderata oltre a una fantastica visione anche al buio.

Semplicemente più potente

La CPU AMD Ryzen 7 5800H rende MEDION ERAZER Deputy P25 più potente in ogni situazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di software che richiede grosse quantità di calcoli o intrattenimento multimediale ad alta risoluzione offrendo immagini fluide anche nelle sessioni di gaming più concitate. La GPU NVIDIA RTX 3060 garantisce inoltre ottime prestazioni per gran parte dei giochi attuali in risoluzione FHD.

Connettività completa

Sul lato sinistro del notebook ci sono l’ingresso per l’alimentatore e due prese USB (1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A e 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A) sul lato destro 2 ingressi jack da 3,5mm per il microfono e le cuffie ed una porta USB 2.0 mentre sul retro si trova un ingresso USB Type-C, l’ingresso per il cavo Ethernet, l’HDMI ed un mini DVI (Display 1.4 port). Sopra il dislay si trova la videocamera.

Audio

MEDION ERAZER Deputy P25 assicura sempre fantastiche performance anche sul comparto audio grazie alla soluzione audio Sound Blaster Cinema 6+. Prova il tuo nuovo notebook MEDION ERAZER Deputy P25 sarà davvero super performante sia per il gaming che per montaggio video con un rapporto qualità/prezzo davvero interessante.

MEDION ERAZER DEPUTY P25: disponibilità

Il notebook MEDION ERAZER Deputy P25 è già in vendita su Amazon. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!