Leggende Pokémon Arceus: il titolo per Nintendo Switch è oggi disponibile

Da oggi, è finalmente disponibile Leggende Pokémon Arceus, il “momento Breath of the Wild” che la serie attendeva ormai da svariati anni

Dopo una lunga attesa, oggi è infine disponibile Leggende Pokémon Arceus, il titolo che promette di portarci agli albori dell’equivalente fantasy dell’Hokkaidō. La regione di Sinnoh, in un passato marcatamente steampunk, veniva chiamata Hisui; questo si traduce nel gameplay come un buon pretesto per attingere dalla natura ostile di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e pertanto giustificare il passaggio ad un game design più apertamente open-world. Il titolo è ora disponibile per sessanta euro, e non dubitiamo che in questo caso ci sia di mezzo un indubbio rapporto di qualità-prezzo.

Disponibile oggi la rivoluzione di Arceus per la serie Pokémon, pronta ad entrare nelle leggende!

Con il nostro starter alla mano, nel titolo reso oggi disponibile avremo modo di affrontare quella che in Leggende Pokémon Arceus promette di essere l’avventura più grande di sempre, tra Poké Ball a vapore e Pokédex cartacei. In occasione del lancio, la Grande N ha confezionato diversi video, ma anziché optare per le evoluzioni finali dei nostri compagni iniziali preferiremmo lasciarvi in compagnia di qualcosa di più… dimostrativo. Per questo motivo, qualora ci fosse sfuggito nei giorni scorsi, abbiamo voluto includere il trailer di presentazione dell’ultima fatica di Game Freak.

Se il nostro entusiasmo dovesse risultare eccessivo, lo abbiamo condensato in cinque possibile ragioni per le quali potrebbe davvero rivoluzionare il futuro della serie regolare per sempre. E ce lo auguriamo davvero, visto il mare di feature che sono andate per poi non tornare mai più. Abbiamo avuto modo di riconoscere l’ambizione del team di sviluppo nella loro ultima avventura ambientata “all’estero”, quindi se il franchise può beneficiare di un ritorno culturale nella Terra del Sol Levante non possiamo che esserne felici. In bocca al lupo a tutti gli allenatori del passato che muoveranno i loro primi passi a Hisui!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco fino ad ora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.