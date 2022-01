Death Stranding Director’s Cut: rivelata la data d’uscita per PC e i requisiti minimi e consigliati

Rivelata la data d’uscita della Director’s Cut di Death Stranding per PC e, insieme ad essa, sono stati svelati i requisiti minimi e consigliati

La versione completa e rivisitata dell’opera di Hideo Kojima è pronta a sbarcare (come era stato per la prima versione) anche su PC. Death Stranding Director’s Cut ha, infatti, una data d’uscita per PC che corrisponde al 30 marzo 2022; insieme ad essa sono stati rivelati anche i requisiti di sistema (minimi e consigliati) per far girare al meglio il gioco. Scopriamoli insieme.

Death Stranding Director’s Cut: data d’uscita e requisiti PC

Dopo aver presentato la data d’uscita di Death Stranding Director’s Cut su PC andiamo ad illustrare quelli che sono i requisiti, minimi e consigliati, per riuscire ad avere un’ottima esperienza anche con questa versione del titolo:

Requisiti Minimi

OS: Windows 10

Windows 10 CPU: Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200 GPU: GeForce GTX 1050 4 GB o AMD Radeon RX 560 4 GB

GeForce GTX 1050 4 GB o AMD Radeon RX 560 4 GB RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM DirectX Version: Version 12

Version 12 Storage: 80 GB

Requisiti Consigliati

OS: Windows 10

Windows 10 CPU: Intel Core i7-3770 o AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-3770 o AMD Ryzen 5 1600 GPU: GeForce GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 590

GeForce GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 590 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM DirectX Version: Version 12

Version 12 Storage: 80 GB

Oltre a queste informazioni sono stati presentati anche un’altra serie di dettagli molto importanti. Innanzitutto, parlando di costi, questa versione del gioco sarà disponibile al prezzo di 40 euro su Steam e Epic Games Store. Chi possiede (e ha ancora installata) la versione precedente potrà accedere all’upgrade di questa Director’s Cut sborsando 10 euro. Inoltre sarà anche possibile trasferire i salvataggi tra entrambe le versioni. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa notizia e se acquisterete il gioco da neofiti o già da conoscitori e amanti della precedente versione.

Per ogni notizia dal mondo videoludico e non solo rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming. Ciao, e a presto!