Amazon Fire TV: Live Tab disponibile ora

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti per gli utenti che possiedono Amazon Fire TV: è disponibile da poco in Italia la nuova funzionalità Live Tab, che promette di introdurre un nuovo modo, molto più veloce e intuitivo, per seguire i principali servizi di live streaming

Aumentano le novità e i nuovi servizi legati ad Amazon Fire TV: dopo l’aggiornamento dell’interfaccia grafica di ormai un anno fa e la presentazione dell’Amazon Fire TV Stick 4K Max, è arrivato recentemente un nuovissimo aggiornamento, che offre una nuova sezione e un nuovo servizio utile per chi vuole fruire di servizi di streaming live. Stiamo parlando di Live Tab, la nuova pagina nel menu di navigazione dei dispositivi Amazon Fire TV che permette ai clienti di scoprire tutti i migliori contenuti dei servizi live streaming in modo semplice e rapido. Vediamo insieme i dettagli di seguito!

Amazon Fire TV: le novità di Live Tab

Secondo il comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore, la nuova funzionalità Live Tab garantisce ai clienti di Amazon Fire TV un’esperienza ancora più veloce e intuitiva in quanto permette di gestire le impostazioni dei programmi TV in diretta, accedere rapidamente ai contenuti in abbonamento e alla guida dei canali integrata, trovare e scaricare nuove app, e molto altro ancora. Grazie a Live Tab è quindi possibile accedere a contenuti e app in live streaming visualizzandoli tutti in un’unica pagina.

Live Tab è disponibile da oggi in Italia su tutti i dispositivi Fire TV, e i servizi al momento integrati in questa funzionalità sono RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch (con ulteriori servizi in arrivo “presto” secondo il comunicato”). Per accedere a Live Tab basterà selezionare dal menu di navigazione la voce “in diretta”: avrete accesso ai contenuti in live streaming organizzati per “Canali recenti”, “Sport in diretta” e secondo il nome di ciascun servizio.

