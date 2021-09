Come avere Twitch Prime | Settembre 2021

Scopriamo insieme come avere Twitch Prime, quali sono i vantaggi rispetto alla versione base e quali sono le operazioni da eseguire per ottenere il servizio in modo molto semplice!

Se sei un videogiocatore e ti piace andare in streaming sul web per poter mostrare al mondo come affronti le missioni dei tuoi videogame preferiti, di sicuro Twitch è lo strumento che fa per te. Tuttavia, la versione base, sebbene sia gratuita, è caratterizzata da numerosi limiti, come ad esempio l’archiviazione delle proprie live per un totale di 2 settimane o la presenza di spot pubblicitari durante lo streaming. Questi limiti possono essere comunque sbloccati, ma c’è solo un modo per farlo: è necessario attivare Twitch Prime. Scopriamo qualcosa in più su questo servizio e analizziamo dunque step by step come avere Twitch Prime!

Come avere Twitch Prime: guida per l’attivazione

L’informazione fondamentale che bisogna conoscere è che Twitch Prime è un servizio incluso nell’abbonamento di Amazon Prime e offre i seguenti vantaggi:

Archiviazione delle dirette fino a 60 giorni;

Abbonamento gratuito ad un nuovo canale Twitch ogni 30 giorni;

Possibilità di rimuovere spot pubblicitari durante lo streaming;

Accesso diretto a tutti i contenuti dei propri videogame.

Se desideri usufruire di tutte queste opzioni convenienti, allora ti consigliamo di proseguire nella lettura di questa guida e scoprire come avere Twitch Prime!

Come avere Twitch Prime: step 1 – Attivazione Amazon Prime

Come accennato in precedenza, Twitch Prime rientra nella lista dei tanti servizi offerti da Amazon Prime e sicuramente non è il solo: sottoscrivendo l’abbonamento avrai diritto infatti a spedizioni illimitate in un solo giorno lavorativo riguardanti lo shopping online e potrai accedere ad Amazon Dash Button, Amazon Prime Video, Amazon Drive e Amazon Music Unlimited. Come avere Twitch Prime quindi? Semplice, la risposta è: abbonarsi ad Amazon Prime! Scopriamo ora quali passaggi eseguire.

Attivare Amazon Prime è veramente molto semplice: digita www.amazon.it sul tuo motore di ricerca, quindi clicca su “Ciao, Accedi, Account e liste”, situato in alto a destra nella schermata, e inserisci le tue credenziali (indirizzo e-mail o numero di telefono e password), quindi conferma premendo sul pulsante “Accedi”.

Attenzione: se non possiedi un account Amazon, non preoccuparti perché basta cliccare su “Crea il tuo account Amazon” e inserire tutti i tuoi dati personali nelle apposite voci “Il tuo nome”, “Email” e “Password”. Fatto questo, pigia su “Crea il tuo account Amazon”.

A questo punto, una volta effettuato l’accesso, puoi attivare Amazon Prime: in alto a destra nella pagina è visibile il tasto “Iscriviti a Prime” su cui devi effettuare un clic in modo da aprire una nuova schermata. Ora, premi sul pulsante “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”, in modo da poter usufruire del primo mese gratuito anche di Twitch Prime disponibile per tutti gli utenti. Fatto ciò, occorrono un altro po’ di pazienza e soprattutto attenzione, poiché nella finestra “Completa l’iscrizione ad Amazon Prime” bisogna inserire correttamente i dati della tua carta di credito (come ad esempio Visa, Mastercard, Maestro, American Express) nelle voci seguenti:

Intestatario carta;

Numero della carta;

Data di scadenza.

Effettua dunque un nuovo clic sul tasto “Aggiungi la tua carta” in modo da confermare l’operazione, quindi definisci la tua residenza compilando i campi:

Indirizzo;

Città;

Provincia;

CAP;

Numero di telefono.

Per confermare, pigia su “Utilizza questo indirizzo”. Ora non resta altro che ultimare l’attivazione del primo mese gratuito per avere Amazon Prime, per cui clicca su “Iscriviti ora – 30 giorni”. L’attivazione di Twitch Prime si avvicina!

Attenzione: se in passato hai già attivato il primo mese gratuito di Amazon Prime, è necessario abbonarsi con la possibilità di scegliere tra due opzioni: sono infatti disponibili sia un costo mensile di 3,99 €/mese che annuale pari a 36 €/anno. Per selezionare la scelta desiderata, puoi cliccare sul tasto “Iscriviti a Prime” situato in alto a destra nella schermata iniziale, dopodiché seleziona “Scegli altri piani” e infine scegli l’abbonamento che preferisci. Per concludere la procedura, assicurati che tutti i dati che hai inserito siano corretti e dopo clicca su “Iscriviti e paga”.

Attenzione: se non possiedi un account Amazon, non temere! Per crearne uno, nella pagina principale del sito selezione “Ciao, Accedi, Account e liste” in alto a destra, dopodiché clicca su “Crea il tuo account Amazon” nella nuova schermata, esattamente come illustrato in basso.

A questo punto è necessario inserire i tuoi dati personali nelle voci “Il tuo nome”, “E-mail”, “Password” e “Verifica password”, quindi seleziona “Crea il tuo account Amazon”.

Dopo la creazione dell’account, esegui quindi i passaggi descritti in precedenza per attivare Amazon Prime.

Consiglio: se preferisci, puoi eseguire tutte le operazioni descritte fino ad ora anche da un tablet o da uno smartphone, scaricando l’app di Amazon dallo store Android, iOS o Windows. Tuttavia, la procedura che consente di avere Twitch Prime non può esser eseguita dall’app di Amazon, ragion per cui è necessario utilizzare il browser di ricerca.

Come avere Twitch Prime: step 2 – Attivazione del servizio

Ora che sei abbonato ad Amazon Prime, hai finalmente la possibilità di usufruire di tutti i servizi disponibili e avere Twitch Prime rientra esattamente tra questi. Per attivarlo, collegati alla pagina web Twitch Prime ed effettua l’accesso con i tuoi dati personali, quindi clicca sul tasto “Scopri Twitch Prime”. Poi, seleziona il Paese in cui vivi e quindi “Continua”, in modo da visualizzare la schermata dove è richiesto di inserire i tuoi dati personali (“Email” o “Numero di telefono” e “Password”) relativi all’account Amazon. A questo punto devi soltanto confermare e, per ottenere un feedback che l’operazione sia andata a buon fine, dovrà apparire il messaggio “Complimenti, boss! Ce l’hai fatta.”.

A questo punto, per effettuare l’accesso a Twitch Prime, visita il sito e clicca su “Scopri Twitch Prime” in alto a destra nella schermata, conferma il tuo Stato di appartenenza e quindi seleziona “Continua”: in tal modo avrai completato il collegamento tra Twitch Prime e Amazon Prime e potrai giocare liberamente tutte le volte che vorrai!

Ora lo voglio disattivare!

La vita è fatta di scelte talvolta imprevedibili e disattivare Twitch Prime può essere tra queste. Per farlo, è necessario semplicemente disattivare l’abbonamento con Amazon Prime, per cui collegati alla pagina web di Amazon e seleziona “Il mio Amazon Prime” dal menu a tendina sotto la voce “Ciao, Accedi, Account e liste”. Ora, clicca sul tasto “Non continuare, rinuncia ai benefici di Prime”, quindi su “Termina i miei benefici” ed infine su “Cancella iscrizione”. Di conseguenza verrà disabilitato anche Twitch Prime, poiché si tratta di un servizio offerto dalla versione Prime di Amazon.

Buon divertimento con lo streaming online!

La guida su come avere Twitch Prime termina qui. Speriamo che ti sia stata d’aiuto e per qualunque richiesta siamo disponibili attraverso il box commenti in basso. Inoltre, è doveroso ricordarti che il web è pieno di insidie, per cui ti consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento!