Come scaricare video da RaiPlay | Settembre 2021

Analizziamo insieme come poter scaricare video da RaiPlay in modo semplice e completamente gratuito su tutti i dispositivi iOS e Android

Se siete appassionati di film e serie TV avrete sentito parlare sicuramente di RaiPlay, la piattaforma digitale che offre un vastissimo numero di contenuti, tra i quali spiccano anche programmi e produzioni originali. Questo portale, infatti, permette di vedere film, fiction e programmi di ogni genere appartenenti al mondo Rai e ciò risulta particolarmente utile sia quando ci si trova a casa e non si sa cosa guardare, che quando si vuole vedere un episodio perso la sera prima in TV. Inoltre, per chi non lo sapesse, è possibile effettuare il download di film, programmi e serie TV sul proprio dispositivo iOS o Android, il che implica la possibilità di accedere a questi contenuti anche in modalità offline in seguito al download. Cerchiamo quindi di capire come scaricare gratis video da RaiPlay attraverso pochi e semplici passaggi!

Come scaricare video da RaiPlay gratis

Di seguito è riportata la procedura per scaricare video da RaiPlay in modo completamente gratuito sul vostro dispositivo iOS o Android.

Attenzione: dalla versione 2.0 dell’app di RaiPlay non è più consentito effettuare il download dei contenuti multimediali, al contrario delle versioni precedenti. Questa guida sarà aggiornata non appena ci saranno ulteriori informazioni utili alla possibilità di download del file.

Come scaricare video da RaiPlay gratis: installazione su iOS e Android

Prima di capire come scaricare qualsiasi tipo di video da RaiPlay, è necessario effettuare il download dell’applicazione sul proprio dispositivo. Nel caso del sistema operativo iOS, per prima cosa bisogna aprire l’Apple Store e scrivere il nome “RaiPlay” nell’apposito campo di ricerca. Dopo aver confermato, selezionate il tasto “Ottieni”, posto accanto al nome dell’app, dopodiché fate tap su “Installa”. Al termine dell’installazione, potete quindi aprire RaiPlay e iniziare a esplorare le diverse sezioni.

Nel caso di Android, invece, la procedura è piuttosto simile a quella descritta poc’anzi per iOS. Aprite il PlayStore di Google e cliccate sulla barra di ricerca (dove si trova il simbolo con la lente d’ingrandimento) per digitare “RaiPlay”, quindi confermate. A questo punto, individuate l’app esatta, presente nella lista dei risultati, e cliccate su “Installa”. Attendete qualche istante per l’installazione e per la scansione da parte dell’antivirus del vostro dispositivo, dopodiché sarà possibile aprire RaiPlay.

Come scaricare video da RaiPlay gratis: i passi successivi

Dopo aver completato l’installazione dell’app di RaiPlay sul vostro dispositivo iOS o Android, sarà necessario aprirla e iniziare a cercare ciò che si desidera guardare. Durante il primo avvio dell’applicazione, comparirà una schermata caratterizzata da una guida all’uso di RaiPlay, ma, per velocizzare la procedura, potete chiuderla e apporre anche il simbolo di spunta sulla voce “Non mostrare più” in modo da non visualizzarla nuovamente al prossimo accesso. Fatto questo, scegliete con tutta calma il film, la serie TV o il programma che preferite, quindi cliccateci sopra per controllare che sia tra quelli scaricabili.

Attenzione: esiste una lista (non presente come categoria sull’app) di contenuti multimediali dei quali è possibile effettuare il download, quindi occorre sempre verificare che il film, la puntata o il programma scelto rientri in questo elenco.

A questo punto, il prossimo passo da compiere è quello della registrazione: bisogna infatti creare un proprio account personale per poter scaricare contenuti multimediali da RaiPlay. Per registrarsi, cliccate sul tasto “Accedi/Registrati”, posto nel menu principale (con il classico simbolo delle tre linee). Per procedere, selezionate la voce “Registrati”, quindi inserite tutti i vostri dati personali e accettate sia l’informativa sulla privacy che tutti i termini di servizio elencati.

Attenzione: volendo, è possibile anche collegare il proprio account Facebook/Twitter.

Dopo aver completato la registrazione, effettuate il login, inserendo username e password che avete scelto precedentemente, e iniziate a esplorare RaiPlay per trovare ciò che più vi piace. Se avete già in mente il nome di un film o di un qualsiasi altro show, potete cercarlo attraverso la barra di ricerca, visualizzabile dopo aver cliccato sul simbolo con la lente d’ingrandimento posto in alto a destra. Come accennato in precedenza, bisogna verificare la possibilità di download per ciascun film, episodio o programma di vostro interesse. Cliccate quindi sul titolo del contenuto multimediale, in modo da accedere alla pagina dedicata: qui sarà presente o meno il tasto del download con il simbolo della freccetta verso il basso e, qualora ci fosse, potrete iniziare a scaricare il file per poterlo vedere offline in un secondo momento.

Consiglio: è possibile avviare più di un download, ma RaiPlay creerà una lista mettendo in pausa i file precedenti, ragion per cui questi non saranno scaricati in contemporanea. Conviene quindi scaricare un contenuto multimediale per volta.

Dopo aver completato il download del vostro film o programma preferito, potrete vederlo in qualsiasi momento e senza alcuna connessione a Internet. Per aprire la lista dei contenuti multimediali scaricati, cliccate sul menu e selezionate “Guarda offline”.

Attenzione: se ci dovessero essere anomalie nel funzionamento dell’app dopo aver disattivato la connessione a Internet, chiudete RaiPlay e riavviate l’applicazione, in modo da accedere direttamente in modalità offline.

Come scaricare video da RaiPlay gratis, la procedura alternativa da PC

Questa procedura funziona solo se eseguita da un browser tra Google Chrome e Mozilla Firefox da PC e permette di scaricare qualsiasi contenuto da Rai Play senza restrizioni. Seguite le istruzioni riportate di seguito a seconda del browser utilizzato:

Google Chrome : scaricate e installate TemperChrome

: scaricate e installate TemperChrome Mozilla Firefox: scaricate e installate Greasemonkey

Dopo aver scaricato il corretto add-on, andate in questa pagina e cliccate sul pulsante verde “INSTALLA QUESTO SCRIPT”. La procedura è totalmente automatica, basta fare un click e seguire le istruzioni che saranno riportate. Adesso per scaricare video da Rai Play dovete andare sul sito del servizio Rai e aprire il video desiderato. Comparirà in basso un pulsante verde con scritto “MP4 Direct Link” e vi basterà cliccarci su con il tasto destro del mouse e selezionare “Salva destinazione con nome…“.

Il download del video partirà immediatamente e potrete godervi il contenuto comodamente dal vostro PC oppure spostarlo sul vostro tablet, il tutto senza essere connessi ad Internet!

Buona visione!

Siamo giunti al termine della guida relativa a come scaricare video da RaiPlay in modo completamente gratuito sui vostri dispositivi. Inoltre, vi ricordiamo che per qualsiasi problema siamo a disposizione mediante il box commenti in basso. Prima di lasciarvi, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento, poiché il Web è pieno di insidie del mondo informatico e bisogna sempre proteggere i PC da queste minacce pericolose! Alla prossima!