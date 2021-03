Amazon Fire TV: nuova interfaccia grafica su Stick e Cube

L’interfaccia di Amazon Fire TV si aggiorna per una migliore fruibilità dei contenuti sulla nostre TV, anche nei dispositivi meno recenti per dare la possibilità a tutti di godere delle nuove funzionalità

Amazon lancia una nuova interfaccia di Fire TV, disponibile ora anche su dispositivi aggiuntivi tra cui Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube e Fire TV (3a generazione). Il supporto per le smart TV Fire TV Stick (2a generazione) e Fire TV arriverà entro la fine dell’anno. Questo lancio, segue quello dello scorso dicembre della nuova interfaccia Fire TV su Fire TV Stick (3a generazione) e Fire TV Stick Lite.

Amazon Fire TV: rinnovata la grafica delle Stick

La nuova interfaccia di Fire TV è il più grande aggiornamento mai sviluppato finora. È, infatti, da oggi possibile accedere attraverso il proprio profilo utente, utilizzare una nuova barra del menu principale semplificata e aggiungere le app preferite, per un rapido accesso. Inoltre, sono state aggiunte nuove funzionalità come App Peeks, che consente di esplorare tutte le app più popolari all’interno della nuova interfaccia, e Find, che permette di cercare i contenuti a seconda delle categorie, come programmi TV e film.

