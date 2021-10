Amazon Fire TV Stick 4K Max: per lo streaming senza rinunce

Film e serie TV ormai vengono diffusi in 4K con HDR e quindi anche i supporti esterni devono aggiornarsi. Le app diventano sempre più pesanti. La tecnologia di connessione evolve. Ecco quindi Amazon Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon di sempre per lo streaming, è disponibile su Amazon.it, al prezzo di 64,99 euro. Grazie al nuovo processore quad-core da 1.8GHz e 2GB di RAM, Fire TV Stick 4K Max ha il 40% di potenza in più rispetto alla precedente generazione, le app si avviano più velocemente, rendendo anche più fluida la navigazione. Fire TV Stick 4K Max è anche il primo lettore multimediale per lo streaming ad offrire il supporto allo standard di nuova generazione Wi-Fi 6, utilizzando il chipset Mediatek MT7921LS Wi-Fi 6, per uno streaming rapido in 4K anche quando si utilizzano più dispositivi collegati tramite Wi-Fi 6.

Fire TV Stick 4K Max: disponibile su Amazon

Fire TV 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. Grazie al telecomando vocale Alexa potrai accendere, spegnere la TV, regolare il volume, cercare e avviare la riproduzione di contenuti con la voce. Chiedendo, per esempio, “Alexa, trova film d’azione” oppure “Alexa, metti le hit musicali del momento”, Alexa si attiverà proponendo i migliori contenuti da guardare e ascoltare. Fire TV Stick 4K Max dà accesso a diverse app come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. Inoltre, è possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!