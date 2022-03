In questa anteprima andremo a conoscere Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef dopo una prova breve ma intensa sul nostro PC

I ragazzi di Rogueside, dopo la più che positiva avventura con Guns, Gore and Cannoli, sono tornati in campo con una nuova avventura 2D. Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef segue la scia tracciata in passato dagli sviluppatori e in questa anteprima lo andremo a conoscere. Purtroppo non sarà possibile prolungarsi troppo poiché si tratta di una demo veramente breve, caratterizzata da un unico livello completabile in circa 15 minuti. Tuttavia si possono notare già le molte qualità che caratterizzeranno il titolo completo.

Una “run” troppo veloce – Anteprima Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef

Ovviamente parlare di run è veramente un’esagerazione. Come detto poco fa, la prova si basa su un unico livello che ci ha visti impegnati per circa 15 minuti fra combattimenti frenetici e dei piccoli test per capire al meglio le meccaniche. Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef è un titolo sparatutto a scorrimento laterale che sicuramente susciterà vecchi ricordi tra gli amanti di Metal Slug.

Sebbene quindi si noti una certa somiglianza, il titolo dei ragazzi di Rougeside si diversifica per dinamica e ambientazioni. Come suggerisce il nome stesso, è ambientato nell’universo di Warhammer e noi vestiremo i panni di un Orko. Nel gioco completo i personaggi giocabili saranno quattro, ma durante la nostra piccola avventura abbiamo potuto utilizzarne solamente uno. Con lui abbiamo fronteggiato orde di Orki a suon di spari e botte da orbi.

Il nostro personaggio aveva in dotazione un fucile per abbattere i nemici a distanza e un’ascia per squarciare gli altri nel combattimento ravvicinato. A queste si aggiungevano poi delle granate incendiarie, molto utili per abbrustolire qualche gruppetto di nemici in un sol colpo. All’azione furiosa si intervallano piccoli enigmi che ci permetteranno di sbloccare delle porte o disattivare delle trappole di fuoco. Nulla di troppo complicato a livello intellettivo, ma che metterà a dura prova la vostra bravura nello schivare i vari colpi dei nemici mentre interagite con gli oggetti.

Una grafica Waaagh! – Anteprima Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef

L’aspetto scanzonato di questo titolo non lo si evince solo dalle varie battute. Anche l’impostazione grafica, interamente disegnata a mano, fornisce quello stile che contraddistingue il videogioco dei ragazzi di Rougueside. I personaggi infatti non sono orripilanti come accade in Total War: Warhammer 3, ma sembrano più delle “caricature” di quelli che dovrebbero essere i veri orchi. Il tutto però non dispiace e anzi invoglia ancor di più gli utenti a giocare.

Nonostante tanta scanzonatezza però, gli effetti sono ben realizzati. Dalle esplosioni alle varie morti dei nemici, il titolo sembra ben strutturato in ogni piccolo dettaglio. Anche la rappresentazione scenica è degna di nota, con una città in stile steampunk in sottofondo. A questo si aggiunge poi un comparto tecnico tutto sommato buono, con audio ben curati e input lag quasi del tutto inesistente che permetterà di godere di un’ottima esperienza sia che usiate mouse e tastiera o che vogliate giocare con un gamepad.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa breve anteprima ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Per quanto corta la nostra avventura, si può denotare fin da subito il carattere goliardico che gli sviluppatori hanno voluto dare a questo titolo. Ci ritroveremo catapultati in un mondo fantasioso ben realizzato in ogni piccolo particolare e disegnato interamente a mano. Quindici minuti sono bastati per farci apprezzare quello che sarà il videogioco completo in uscita fra qualche mese.

Oltre ad una grafica molto piacevole, il titolo è dotato di un buon comparto tecnico. Molto apprezzata è stata la reattività del nostro personaggio ai vari comandi imposti. Anche il gameplay è ben strutturato, con combattimenti frenetici che vi terranno incollati davanti allo schermo e piccole azioni da compiere se si vuole proseguire l’avventura. Insomma, la base sembra esserci e sembra anche molto intrigante. Staremo a vedere cosa riusciranno a cacciare dal cilindro gli sviluppatori una volta che il videogioco arriverà sul mercato.

Per questa anteprima ormai è tutto. Ancora non sappiamo quando verrà rilasciato il gioco, né il suo prezzo finale. Per non perdervi dunque future news, anteprime e recensioni dall’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK! Se invece volete acquistare qualche gioco in leggero sconto, vi invitiamo a dare uno sguardo su Intant Gaming.