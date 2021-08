In questa recensione analizzeremo l’action figure: Marvel Legends di Miles Morales, direttamente dal premio Oscar “Spider-Man: un nuovo universo”

Il primo Dicembre del 2018 usciva il film d’animazione proclamato poi come il migliore dell’anno grazie all’Oscar vinto successivamente. Con un comparto artistico a tratti rivoluzionario e una trama convincent, nella quale sono centrali i multiversi Marvel, “Spider-Man: un nuovo universo” ha ammaliato gli spettatori (noi compresi).

In attesa del seguito, già confermato da tempo, noi di tuttoteK abbiamo avuto il piacere di analizzare l’action figure del protagonista prodotta da Hasbro. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa Marvel Legends: Miles Morales appartenete al lungometraggio Spider-Man: un nuovo universo, nel corso di questa recensione!

La confezione – Recensione Marvel Legends: Miles Morales (Spider-Man: un nuovo universo)

La confezione di questa Marvel Legends è in linea con le ultime figure della medesima linea. Caratterizzato da una colorazione nera di fondo, il box presenta il logo “Spider-Man: into the Spider-Verse” sulla facciata anteriore, oltre al nome del protagonista, quello della collezione Hasbro e qualche altra dicitura. Il pezzo forte è, come di consueto, la finestra: bella ampia e che si estende leggermente sui lati. Lati che includono un’immagine di Miles direttamente presa dalla pellicola e il logo dell’Uomo-Ragno sul fondo.

Il retro riprende lo stesso frame presente sui lati con una descrizione del personaggio in ben 5 lingue (ma non in italiano). Al disotto possiamo notare la sezione dedicata al “Build-A-Figure” che, con questa wave, permette di assemblare Stilt-Man. Per chi non lo sapesse, le Build-A-Figure non sono altro che action figures “scomposte”. Per assemblare queste ultime dovremo acquistare un’intera wave dato che ogni confezione fornirà una sezione diversa della figure finale. In questo caso, le Marvel Legends appartenenti a “Spider-Man: un nuovo universo” che serviranno per comporre Stilt-Man sono in totale 6.

Dalla finestra anteriore potremo vedere con chiarezza sia la riproduzione di Miles che tutti gli accessori forniti, inclusa la parte posteriore di Stilt-Man. Aprendo la scatola dal lato sinistro, verrà fuori il blister. Mettiamo da parte il nostro Spider-Man, concentrandoci sugli accessori inclusi. Più che accessori, questa Marvel Legends include unicamente parti di ricambio. Oltre alla testa del protagonista a volto scoperto già installata sulla figure, abbiamo quella “mascherata” e altre due mani di ricambio. Ai pugni chiusi si aggiungono altre due mani in posizione classica, pronte a sparare delle ragnatele.

Purtroppo non abbiamo altri accessori, come delle finte ragnatele in plastica da poter innestare alle mani: un’aggiunta che poteva fare, senza ombra di dubbio, la differenza.

L’action figure – Recensione Marvel Legends: Miles Morales (Spider-Man: un nuovo universo)

In linea con la stragrande maggioranza delle figure prodotte da Hasbro, questa Marvel Legends di Miles Morales è in scala 1:12. Realizzata totalmente in plastica, questa riproduzione misura infatti 14,5cm in altezza e pesa solo 41 grammi. Out-of-the-box, la figure presenta la testa del nostro Miles privo della sua maschera. Indossando una giacca di felpa e dei pantaloncini, questo Spider-Man copre parzialmente la sua “identità”. Al disotto dei normali indumenti, però, si scorge l’iconico costume nero con logo in rosso sul petto.

La costruzione è basata quasi totalmente su una plastica rigida. Sia la giacca (composta da due sezioni) che i pantaloncini sono però più morbidi. Specialmente la prima è realizzata in un materiale più plasmabile per non ridurre la mobilità. Se ve lo steste chiedendo, no: la giacca non può essere rimossa, anche perché le braccia sono ricoperte dalle maniche di quest’ultima e non possono essere sostituite.

Appena sotto i pantaloncini spunta anche la parte inferiore del costume caratterizzata dal classico motivo a “ragnatela”. A differenza del film d’animazione, la figure non indossa le famosissime Nike Air Jordan 1 in colorazione “Origin Story”, ma delle sneakers alte in colorazione rossa e bianca (facilmente personalizzabili).

Sculpt e painting – Recensione Marvel Legends: Miles Morales (Spider-Man: un nuovo universo)

Lo sculpt, specialmente delle due teste, non è niente male. Dai capelli afro, alla faccia con la tipica espressione “inquieta”, i tratti di Miles sono tali e quali a come lo vediamo nel lungometraggio. Anche la seconda testa (quella mascherata) è scolpita in maniera fedele. Per quanto sia possibile vedere, il costume presenta il motivo intricato sia nella parte anteriore, che sul fondo della schiena. La giacca ha svariate pieghe anche sulle maniche oltre a diversi dettagli come la finta zip o il cappuccio.

I pantaloncini godono di due tasche nella parte posteriore e di una cintura. Anche il costume inferiore presenta l’iconica texture che parte da sotto al ginocchio e finisce sopra la scarpa. Scarpa che non è realizzata in modo eccellente con giunture visibili ed evidenziate da un painting non proprio eccellente.

Ed è proprio questo il tasto dolente di questa figure. Già da un primo è possibile accorgersi dei numerosi errori di verniciatura presenti sulla sua superfice. Nelle parti più piccole abbiamo sbavature grossolane, come la vernice rossa che si va a mescolare con quella nera nelle mani, oltre ai dettagli bianchi sulle scarpe mal delineati. Tolti i vari errori, la figure non presenta alcuna sfumatura, risultando un po’ monotona. Quella che potrebbe sembrare una macchia nera sulla fronte del nostro protagonista è in realtà il tentativo di riprodurre una ruga.

Come posa?

Se il painting è il tallone d’Achille, la posabilità è uno dei lati migliori. Con fattezze molto simili al Miles magrolino e agile che scorrazza per New York City nel film d’animazione, questa figure gode di svariati punti di snodo. Le due teste sono articolate da un doppio snodo a sfera, il quale permette al collo di andare in avanti e indietro oltre a far ruotare il tutto di 360°. Grazie alla cavità inferiore, le due teste possono guardare verso l’alto e verso il basso raggiungendo un’ottima angolazione.

Sia la spalla che il gomito godono della stessa articolazione, la quale permette di alzare o abbassare le braccia, piegarle e ruotale completamente. Entrambe le paia di mani possono ruotare e muoversi in avanti e indietro. Nella parte addominale vi è uno snodo che conferisce al nostro Spidey molta mobilità, andando avanti e indietro con il corpo. Sulla vita, invece, ne abbiamo un altro che gestisce la rotazione.

Le gambe sono ancorate al T-crotch grazie a delle articolazioni a sfera. La vera punta di diamante risiede nelle ginocchia che sono caratterizzate da una doppia articolazione la quale permette di piegarle in maniera ottimale. le scarpe, infine, possono essere alzate leggermente, abbassate fino a creare una linea con le gambe e ruotate di 360°.

In tutte le pose da noi effettuate la giacca non ha interferito assolutamente ma, anzi, ha migliorato la resa estetica della figure stessa.

Tiriamo le somme

La linea Marvel Legends è caratterizzata da alti e bassi. Trattandosi di una collezione economica le sbavature ci sono. Il prezzo oscilla infatti intorno ai 30,00 € e, per questa fascia non possiamo pretendere tantissimo.

Con un po’ di pazienza, gli errori di verniciatura sono risolvibili. Tutto sommato, il prodotto risulta molto valido sia per quanto riguarda le fattezze del protagonista, riprodotte davvero bene, sia per l’ottima posabilità che una figure dell’Uomo Ragno deve avere.

Per acquistare questa action figure che rappresenta Miles Morals dal film “Spider-Man: un nuovo universo” potete cliccare qui!