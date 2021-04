Spider-Man: Into the Spider-Verse, svelati i registi del sequel

Annunciati i nomi dei registi del sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse, l’acclamato film d’animazione Sony

Il film d’animazione, vincitore di un premio Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse avrà un sequel; da poco sono stati annunciati i nomi dei registi. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers (attualmente candidato all’Oscar) e Justin K. Thompson rappresentano la triade scelta da Sony Pictures Animation per dirigere la pellicola.

Un titolo particolarmente atteso, che vedrà all’opera dietro la macchina da presa un trittico niente male.

Conosciamo meglio i registi dell’attesissimo sequel

Grazie al noto portale Variety apprendiamo i nomi dei registi: saranno Joaquim Dos Santos, Kemp Power e Justin K.

Il team che ha realizzato Spider-Man: Into the Spider-Verse ha alzato al massimo l’asticella e siamo davvero emozionati nel prendere parte a questo nuovo, spettacolare capitolo nella storia di Miles Morales.

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg torneranno per produrre il film d’animazione, con Alonzo Ruvalcaba a bordo come co-produttore. Il regista del precedente film, Peter Ramsey, sarà il produttore esecutivo insieme ad Aditya Sood. Lord e Miller si uniranno a David Callaham (Shang-Chi) come sceneggiatori.

I registi annunciati hanno tutti e tre alle spalle anni di onorevole carriera. Joaquim Dos Santos ha lavorato in passato a svariati progetti, tra i quali The Legend of Korra, Avatar: The Last Airbender e Voltron: Legendary Defender. Justin K. Thompson è stato lo scenografo del primo Spider-Verse, ottenendo anche un Annie Award per il proprio lavoro. Ha inoltre ricoperto lo stesso ruolo in Piovono polpette. Per quanto riguarda Kemp Powers, è candidato agli Oscar 2021, come detto, ed è stato co-regista di Soul, altra pellicola in corsa per gli Academy Awards.

Il nuovo film sarebbe dovuto uscire l’8 aprile 2022, ma l’emergenza sanitaria ha costretto Sony a cambiare i piani in corso d’opera, rimandandolo al 7 ottobre dello stesso anno.