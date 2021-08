Direttamente dal videogame The Witcher 3, grazie a McFarlane Toys arriva Geralt di Rivia in versione action figure e noi di tuttoteK siamo pronti a portarvi i nostri pareri in questa recensione

Basandosi sull’opera più famosa targata CD Projekt RED, McFarlane Toys ha creato una serie di action figure rappresentanti i personaggi di The Witcher 3: Wild Hunt. Il titolo è, senza alcun dubbio, uno degli action-RPG che hanno segnato la scorsa generazione di console. Il terzo capitolo incentrato sulle vicende del Witcher Geralt di Rivia è uscito originariamente 6 anni fa e, nonostante ciò, riesce ancora a stupire per molteplici aspetti anche se paragonato a titoli moderni.

Con 3 capitoli videoludici che hanno consacrato i sei romanzi scritti da Andrzej Sapkowski, oltre all’imminente seconda stagione targata Netflix, i motivi per adorare la saga di The Witcher sono molteplici. Se anche voi siete fan del Lupo Bianco, oltre che dei collezionisti, questa riproduzione di McFarlane Toys in scala 7″ potrebbe fare al caso vostro. Analizziamo attentamente l’action figure di Geralt di Rivia all’interno della sua armatura della Vipera, nel corso di questa recensione!

La confezione – Recensione Geralt di Rivia Action Figure (McFarlane Toys)

Iniziamo, come di consueto, dal box che contiene la nostra figure. Questa è composta da un cartone con su stampata un’immagine “simil-pietra” in low-quality davvero poco convincente. Sul lato anteriore troviamo la finestra con il logo del videogame e il nome dello Strigo. Sui due lati vi sono dei piccoli intagli geometrici che permettono alla finestra di continuare brevemente, così come sul lato superiore. Il tutto è arricchito da loghi e segni padroneggiati da Geralt. Nel lato retrostante abbiamo invece un’immagine della figure e la dicitura “22 moving parts“.

Contenuta in un blister plastico, l’action figure di Geralt di Rivia by McFarlane Toys include ben 3 accessori e uno stand. Se sulla destro possiamo vedere Geralt in bella vista, sulla sinistra troveremo le sue due spade, quella in argento e quella in acciaio, oltre alla testa di un Lupo Mannaro. Una volta estratto il contenuto dalla confezione, sul lato posteriore potremo vedere una base circolare con il logo “The Witcher 3: Wild Hunt”.

Il pacchetto è quindi abbastanza ricco: un lato positivo per chi ama sbizzarrirsi con pose particolari o modifica spesso la posizione delle proprie figure!

Gli accessori – Recensione Geralt di Rivia Action Figure (McFarlane Toys)

La quantità di accessori presenti insieme a questa figure è abbastanza soddisfacente. Come detto in precedenza, alle due spade dello Strigo si aggiunge la testa di un lupo mannaro e lo stand nero per esporre Geralt. Sia la spada d’argento che quella in acciaio godono di uno sculpt abbastanza “rudimentale” e di un painting molto basilare. Sebbene vi sia qualche dettaglio, come le incisioni runiche sulla spada in argento, la pittura uniforme utilizzata sia per le lame che per alcune parti delle impugnature rende i due accessori molto piatti.

Il trofeo del Lupo Mannaro è invece di tutt’altro livello. Quest’ultimo è caratterizzato da una chioma nera, la faccia guarnita da colorazioni marroni, nere e rossastre per quanto riguarda le ferite. Impressionanti gli occhi di un bianco acceso e le fauci dalle quali spunta l’aguzza lingua. La testa del mostro è avvolta da una corda, la quale può essere impugnata dal Lupo Bianco. Ottimo anche il dettaglio della netta lacerazione alla base del collo, caratterizzata da una vernice lucida.

Come la testa della creatura può essere sorretta da Geralt, le due spade possono essere riposte nei due appositi foderi. Questi sono uniti l’un l’altro e, se volgiamo, formano un ulteriore accessorio che può essere facilmente rimosso dalla parte retrostante della figure. Con una pittura e dei dettagli migliori rispetto alle spade, i due foderi risultano aperti dalla parte interna (quella che va a contatto con la schiena del Witcher) per un più facile inserimento delle due armi.

Nulla da dire sullo stand: il classico dischetto in PVC che McFarlane Toys inserisce nelle sue figure. Un’aggiunta che fa sempre piacere.

L’action figure – Recensione Geralt di Rivia Action Figure (McFarlane Toys)

In linea con le altre figure dell’azienda, questo Geralt di Rivia è in scala 1:10. Senza alcun accessorio raggiunge infatti un’altezza di 17,8cm. Il materiale da cui è composto è un PVC per nulla inconsistente, il quale permette allo Strigo in miniatura di toccare i 122 grammi di peso.

Caratterizzato dalla sua armatura principale, con il quale inizia l’avventura in Wild Hunt, questa figure riproduce davvero fedelmente il protagonista di The Witcher 3. La scultura è davvero ottima. Il suo viso è praticamente identico alla controparte digitale sia per tratti che per composizione. Non manca poi la sua tipica acconciatura, le cicatrici, le rughe sul volto e l’inconfondibile espressione. Anche la fisionomia e la postura ricordano moltissimo quelle del Lupo Bianco per come lo interpretiamo nel videogame.

I dettagli della corazza sono svariati e precisi. Abbiamo il classico medaglione al collo, varie imbracature che cingono il torace, oltre ad una cintura con un gancio inserito nella cintura intorno alla vita. L’armatura è realizzata in maniera clamorosa. La parte in cotta di maglia dà l’idea di essere in un materiale metallico, oltre al fatto che tutte i dettagli contraddistinti da questa texture sono molto morbidi per non limitare alcun movimento. Dai guanti, ai pantaloni, fino ad arrivare agli stivali, anche le sezioni in plastica rigida sono scolpite davvero bene.

Il painting è caratterizzato da numerosi alti e qualche basso. Una delle parti migliori è ancora una volta il viso dove abbiamo sfumature color carne, il rosso nelle cicatrici e sulle labbra, oltre agli iconici occhi ocra da Witcher. Benché la corazza non disponga di numerosi gradienti di colore, la cotta in tinta metallica, insieme al medaglione e agli stivali che appaiono sporchi di fango, rendono la figure più dinamica. Avremmo preferito che lo stesso effetto di “sporcizia” vanisse applicato anche al pantalone in cuoio, oltre che sulle braccia e sui guanti, per eliminare del tutto quell’effetto “statico”. In generale, però, il painting ha numerosi picchi che giovano alla resa totale.

Posabilità

L’action figure di Geralt di Rivia prodotta da McFarlane Toys è dotata di ben 22 punti di snodo grazie alla progettazione “Ultra Articulation“ dell’azienda. Tutte le giunture sono abbasta ardue da smuovere e, per questo, vi consigliamo di scaldare la figure con un phon prima di procedere a posarla (almeno per le prime volte).

Grazie ai ben 2 punti di snodo presenti sia sui gomiti che sulle ginocchia, braccia e gambe riescono ad essere posizionate nei modi più disparati. Per quanto riguarda la parte superiore, il capo può ruotare e inclinarsi leggermente per via dei capelli, i quali limitano di un po’ i movimenti. Le braccia possono ruotare e alzarsi, così come i polsi: spostabili in basso e in alto.

Inferiormente abbiamo invece le gambe che, grazie all’ottimo meccanismo presente sotto l’inguine, possono allargarsi sino a raggiungere un angolo retto. Oltre a ciò, raggiungono facilmente un’angolazione di 90° anche in avanti e indietro. Il piede è caratterizzato da una giuntura a sfera e, perciò, può essere facilmente ruotato, spostato verso l’alto e il basso. Inoltre la punta dello stivale è posabile.

La carenza più grande per quanto riguarda la posabilità è l’assenza di uno snodo nella parte addominale. Sebbene ve ne sia uno che permette allo Strigo di piegarsi in avanti, indietro e leggermente di lato, non è possibile ruotare in alcun modo il corpo, rendendo più difficoltosa la riproduzione di alcune sue pose iconiche. Grazie alle doppie articolazioni di ginocchia e gomiti, unite poi alle parti d’armatura volontariamente morbide, potremo esporre la figure in diversi modi.

Tiriamo le somme

Questa action figure di Geralt basata su The Witcher 3: Wild Hunt e prodotta da McFarlane Toys è, in sintesi, un oggetto da collezione che ogni fan del videogame dovrebbe avere. Nonostante sia carente in alcuni punti per via della pittura troppo uniforme, con €30,00 vi porterete a casa una signora action figure da ben 17,8cm.

Se posizionato in vetrina brandendo la spada d’argento in una mano e sorreggendo il trofeo del lupo Mannaro nell’altra, questo Geralt in scala 1:10 spiccherà nella vostra collezione.

Per acquistare questa action figure che rappresenta Geralt di Rivia nell’armatura di Kaer Morhen potete cliccare qui!

8.5 Verso la Caccia Selvaggia Punti a favore Sculpt ben fatto e riproduzione davvero fedele

Sculpt ben fatto e riproduzione davvero fedele Painting preciso...

Painting preciso... Ben 4 accessori inclusi

Ben 4 accessori inclusi Articolazione ottime

Articolazione ottime PVC molto solido Punti a sfavore Mancanza di uno snodo addominale

Mancanza di uno snodo addominale ... ma troppo piatto in alcuni punti