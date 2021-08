Pile Up!: svelata la lista trofei completa del curioso platform!

Vediamo insieme, in questa nostra breve guida, qual è la lista trofei completa di Pile Up!, curioso platform di Seed by Seed arrivato recentemente anche su console di nuova e scorsa generazione

Vi abbiamo già ampiamente parlato di Pile Up! in una nostra recensione, che potete trovare cliccando qui. Il curioso platform di Seed by Seed è riuscito a conquistarci appieno, nonostante qualche piccola magagna tecnica, con il suo stile colorato e curatissimo e meccaniche che, seppur semplici, riescono ad intrattenere per molte ore. Il titolo è recentemente sbarcato da PC su console di attuale e scorsa generazione, incluso Nintendo Switch, e stiamo lavorando per voi per portarvi il “porting” della nostra recensione originaria. Oggi, invece, vogliamo rivolgerci a voi, collezionisti di trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Pile Up! Consta di 38 trofei totali, di cui 24 statuette di bronzo, 9 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Anche se parliamo di un platform 3D vi ricordiamo anche in questo caso che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero contenere spoiler sull’evolversi del gioco. Per questo motivo, sconsigliamo la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Pile Up! Detto questo, iniziamo.

La prima parte dei trofei di bronzo – Pile Up!: svelata la lista trofei completa

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Primi passi : Gioca il tutorial;

: Gioca il tutorial; Esploratore : Esplora tutta Piazza Boxling;

: Esplora tutta Piazza Boxling; Pila semplice : Metti in pila 5 scatole;

: Metti in pila 5 scatole; Pile superiore : Metti in pila 10 scatole;

: Metti in pila 10 scatole; Pila ultra : Metti in pila 20 scatole;

: Metti in pila 20 scatole; Spazio pulito : Getta una pila di 10 o più scatole in acqua;

: Getta una pila di 10 o più scatole in acqua; Amico cubo : Trasporta un elemento attraverso 10 stanze consecutive;

: Trasporta un elemento attraverso 10 stanze consecutive; Ehi, torna indietro! : Costruisci una scatola volante;

: Costruisci una scatola volante; Retro Gaming : Gioca ogni gioco arcade;

: Gioca ogni gioco arcade; Salto in alto : Salto in alto – slancio potente e salto!;

: Salto in alto – slancio potente e salto!; Salto in lungo : Salto in lungo – slancio e salto!;

: Salto in lungo – slancio e salto!; Un gran casino: Distruggi una pila di almeno 10 scatole.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Pile Up!: svelata la lista trofei completa

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Back stage : Metti un vestito nuovo;

: Metti un vestito nuovo; Cibo per i pesci : Cadi 100 volte;

: Cadi 100 volte; Statua : Mettiti in posa su un piedistallo;

: Mettiti in posa su un piedistallo; Concerto : Ascolta una performance musicale di amici viscidi;

: Ascolta una performance musicale di amici viscidi; Canicola : Apri tutti gli ombrelloni;

: Apri tutti gli ombrelloni; Cinema : Guarda un film con gli amici a testa in giù;

: Guarda un film con gli amici a testa in giù; Schiaccia le verdure : Schiaccia ogni verdura nel gioco

: Schiaccia ogni verdura nel gioco Fuochi d’artificio : Goditi i fuochi d’artificio con i tuoi amici appuntiti;

: Goditi i fuochi d’artificio con i tuoi amici appuntiti; Uscire : Sposta il muro di scatole in un’altra stanza;

: Sposta il muro di scatole in un’altra stanza; Teatro : Guarda una performance di amici colorati;

: Guarda una performance di amici colorati; Sei un mostro… : Fai qualcosa di orribile…

: Fai qualcosa di orribile… E adesso?: Salta da un trampolino… a un trampolino!

I trofei d’argento – Pile Up!: svelata la lista trofei completa

Continuiamo con le nove statuette d’argento:

Aracnofilo : Spaventa ogni ragno nel gioco;

: Spaventa ogni ragno nel gioco; Guardiano del faro : Apri il percorso bonus in Ranipelago;

: Apri il percorso bonus in Ranipelago; Crabeat : Completa Ranipelago al 100%;

: Completa Ranipelago al 100%; Speleologo : Apri il percorso bonus in Uomo delle caverne;

: Apri il percorso bonus in Uomo delle caverne; Star del cinema : Completa Uomo delle caverne al 100%;

: Completa Uomo delle caverne al 100%; Scalatore : Apri il percorso bonus in Fiera della foresta;

: Apri il percorso bonus in Fiera della foresta; Compleanno : Completa Fiera della foresta al 100%;

: Completa Fiera della foresta al 100%; Vestiti! : Apri il percorso bonus in Teatro Piuma;

: Apri il percorso bonus in Teatro Piuma; Scende il sipario: Completa Teatro Piuma al 100%.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Pile Up!: svelata la lista trofei completa

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’oro:

Salvadanaio : Raccogli ogni oggetto collezionabile nel gioco;

: Raccogli ogni oggetto collezionabile nel gioco; Più veloce degli sviluppatori : Completa il gioco più velocemente del record di Seed by Seed;

: Completa il gioco più velocemente del record di Seed by Seed; Fashionista : Acquista ogni costume;

: Acquista ogni costume; Idrofobo: Completa un mondo senza cadere.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Pile Up!

Boxling: Sblocca tutti gli altri obiettivi.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida con la lista trofei completa di Pile Up! Avete già provato il titolo? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!