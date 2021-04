Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: sottile e multimediale

Il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga arriva in Italia come prodotto di fascia alta con i nuovi processori Intel ed un sistema audio e video ottimizzato per lo smart working e le videoconferenze

Arriva in Italia il ThinkPad più sottile di sempre, Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga. Con chassis in titanio, è sottile poco più di 11 mm e presenta un display a basso consumo da 13,5 pollici con formato 3:2 insieme al supporto Dolby Vision HDR e al sistema di altoparlanti Dolby Atmos. A completare il portfolio di X1, anche ThinkPad X1 Carbon Gen 9 e X1 Yoga Gen 6, sono due PC portatili completamente ridisegnati per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso sui nuovi display nel formato 16:10 con bassa emissione di luce blu, lettore di impronte digitali integrato sul tasto di accensione e il supporto della nuova funzionalità ComputerVision Experiences (CVx) con sensore di rilevamento della presenza dell’utente per una maggiore sicurezza e facilità d’uso. Con Dolby Vision e Dolby Atmos Speaker System integrati, sia X1 Carbon sia X1 Yoga sono i primi portatili al mondo a supportare la tecnologia Dolby Voice, per un’esperienza di videoconferenza superiore più naturale, che riduce l’affaticamento dei partecipanti in ascolto, e suono straordinariamente chiaro per rendere le riunioni più produttive. I nuovi modelli si uniscono al rivoluzionario X1 Fold e al leggerissimo X1 Nano annunciati nel primo trimestre del 2021, completando il portfolio premium di ThinkPad X1.

Inoltre, Lenovo presenta il nuovo ThinkPad X12 Detachable, che unisce le caratteristiche di un laptop ad alte prestazioni con la flessibilità di un tablet detachable da 12,3 pollici. Protetto da Corning Gorilla Glass, il display supporta input da Lenovo Precision Pen opzionale o Lenovo Digital Pen e la tastiera retroilluminata consente il passaggio alle diverse modalità d’uso con estrema semplicità.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: uno strumento pensato per lo smart working

Nell’ultimo anno, in cui la maggior parte di noi ha necessariamente lavorato da remoto, è emersa la necessità di poter contare su strumenti di collaborazione efficaci. Un recente studio commissionato da Lenovo e Intel suggerisce che il 50% dei dipendenti ritiene che i propri PC siano obsoleti e vorrebbe che le aziende si concentrassero sul fornire una tecnologia che consenta una migliore esperienza. Gli IT manager prevedono il raddoppio degli investimenti per migliorare l’esperienza d’uso dei dipendenti nei prossimi due anni con un conseguente aumento della produttività, maggiore agilità nella gestione delle attività e nella soddisfazione dei clienti. Il nostro obiettivo per il 2021 è di fornire soluzioni tecnologiche per una forza lavoro distribuita che consentano una collaborazione più agile. Investire in tecnologie, dispositivi endpoint, collaborazione intelligente, imaging ottimizzato per videoconferenze e docking può fare la differenza in termini di produttività ed efficienza in ogni luogo di lavoro. Con ThinkPad, l’idea è di abilitare le funzioni di comunicazione per consentire agli utenti collegarsi ovunque si trovino, ottimizzare le funzionalità di sistema per la migliore esperienza di videoconferenza, aumentare la sicurezza per l’utente e gli IT manager, e ad implementare le tecnologie più adatte a migliorare il benessere dell’utente.

Le principali novità dei nuovi modelli:

·I nuovi modelli X1 supportano le reti 4G-LTE con il vantaggio di disporre di una tecnologia pronta a supportare l’implementazione dell’infrastruttura 5G .

. Il WiFi 6 integrato può sfruttare le infrastrutture wireless ad alta velocità quando il segnale WWAN non è disponibile.

Su X1 Carbon e X1 Yoga, introduciamo la tecnologia Dolby Voice per una migliore esperienza d’uso in video conferenza sfruttando la tecnologia audio spaziale che separa le voci per una resa più naturale e meno faticosa dei suoni durante le riunioni. Dolby Voice ottimizza anche le prestazioni dell’altoparlante e del microfono con funzionalità quali il livellamento dinamico che regola automaticamente le voci più basse o più lontane e la cancellazione del rumore di sottofondo e dell’eco, indipendentemente dalla piattaforma di conference meeting adottata. Migliora la produttività con i nuovi aggiornamenti alla funzione di riconoscimento vocale. All’interno del portfolio, sono stati apportati miglioramenti ai display con la riduzione della luce blu per diminuire l’affaticamento degli occhi. I nuovi formati dei display in 16:10 o 3:2 offrono un maggior numero di pixel per superficie, aumenta il rapporto tra schermo e chassis migliorando al contempo la distribuzione del contenuto sul display per una maggiore produttività.

, insieme al sistema di altoparlanti Dolby Atmos, per un’esperienza audio Dolby Atmos premium. X1 offre anche il supporto Dolby Vision con il sistema di altoparlanti Dolby Audio per una resa audio eccellente. Il portfolio ThinkPad X1 (escluso X1 Fold) è progettato sulla piattaforma Intel Evo e alimentato da processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe per offrire maggiore velocità e funzioni intelligenti migliorate Lavorando in tandem con le soluzioni di sicurezza ThinkShield , Intel Hardware Shield, disponibile esclusivamente sulla piattaforma Intel vPro, fornisce una protezione hardware integrata per una produttività aziendale più sicura

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga è disponibile a partire da 2.189,00 euro (IVA esclusa).

(IVA esclusa). Lenovo ThinkPad X1 Carbon è disponibile da maggio a partire da 1.729,00 euro (IVA esclusa).

(IVA esclusa). Lenovo ThinkPad X1 Yoga è disponibile da giugno a partire da 1.849,00 euro (IVA esclusa).

(IVA esclusa). Lenovo ThinkPad X12 Detachable è disponibile a partire da 1.729,00 euro (IVA esclusa).

I nuovi X1 Titanium Yoga, X1 Carbon e X1 Yoga sono disponibili in Italia con 3 anni di servizi Premier Support e attivazione del programma CO2 Offset per la compensazione delle emissioni di CO2 dei singoli prodotti.