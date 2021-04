The Falcon and the Winter Soldier: Walgreens annuncia i Minimates

Walgreens ha annunciato l’arrivo, all’interno della sua linea di prodotti Minimates, delle mini figures dedicate a The Falcon and the Winter Soldier

Dopo aver debuttato sul servizio di streaming in abbonamento Disney+, The Falcon and the Winter Soldier si apprestano a fare il loro ingresso anche all’interno della linea Minimates realizzata da Walgreens. La casa di produzione, difatti, ha annunciato l’arrivo delle nuove mini figures dedicate agli eroi dell’universo Marvel, che si uniranno quindi ai festeggiamenti per il 18esimo anniversario della linea.

The Falcon and the Winter Soldier: annunciati i Minimates

La linea dedicata ai Minimates, forte di 18 anni di militanza nel mondo della mini figures realizzate da Walgreens, è pronta ad espandere ulteriormente il proprio catalogo grazie a release basate sulle incarnazioni Marvel legate al mondo dei fumetti, dei film, dell’animazione ed adesso anche della tv. Quello che vede protagonisti The Falcon and the Winter Soldier, difatti, è il primo adattamento basato su di una serie trasmessa esclusivamente su Disney+, ed è già possibile acquistare le figures tramite il sito della compagnia.

La serie riproduce quattro dei personaggi chiave presenti all’interno della serie tv, distribuiti in due pack contenenti ciascuno una coppia di figures, e comprenderà the Falcon (Sam Wilson) con Baron Zero, e the Winter Soldier (Bucky Barnes) assieme al nuovo Captain America (John Walker). The Falcon, inoltre, includerà delle ali rimuovibili, occhiali ed uno stand per il volo; Baron Zero, invece, avrà una maschera rimuovibile, mentre Captain America presenterà una maschera, rimuovibile anche essa, uno scudo ed una pistola.

Ciascuna figure sarà interamente posabile, grazie a 14 punti di articolazione presenti nel modello, ed è possibile acquistarle tramite i negozi ufficiali Walgreens.

