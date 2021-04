Razer Green Found: 50 milioni per le startup eco-friendly

Anche Razer si muove per l’Earth Day 2021 con l’annuncio del Razer Green Fund, dedicato alle startup che puntano a migliorare la sostenibilità della nostra economia

Razer annuncia il lancio del nuovo Razer Green Fund da 50 milioni di dollari e un investimento “seed” in The Nurturing Co. Pte. Ltd. (“The Nurturing Co”), affermata startup di prodotti sostenibili. L’azienda è nota soprattutto per aver creato BAMBOOLOO, uno dei primi brand al mondo di carta igienica e prodotti per la casa in bambù monouso “plastic-free”.

A marzo, Razer ha definito una roadmap di sostenibilità decennale nell’ambito dell’iniziativa #GoGreenWithRazer, con quattro obiettivi chiave, tra cui l’utilizzo del 100% di energia rinnovabile entro il 2025 e il raggiungimento di zero emissioni entro il 2030, che testimoniano l’impegno dell’azienda nel preservare la natura e proteggere l’ambiente. Sempre in quest’ottica, Razer ha inoltre annunciato molteplici iniziative dedicate allo sviluppo di una Green Community, volte a educare e sensibilizzare i gamer di tutto il mondo a contribuire alla causa “green”. In particolare la campagna di grande successo Sneki Snek in collaborazione con Conservation International per la protezione di 1 milione di alberi, e l’edizione limitata Kanagawa Wave Apparel Collection realizzata con il recupero di plastica marina.

Razer Green Found: sostegno alle startup sostenibili con il Razer Green Fund

Per celebrare la Giornata della Terra e in linea con la roadmap decennale, Razer ha messo da parte un tesoretto da 50 milioni di dollari per sostenere e investire in startup ambientali. Il Razer Green Fund sarà gestito da zVentures, il ramo aziendale che si occupa di venture capital, e sarà parte integrante delle attività di investimento strategico di Razer. Il Razer Green Fund cercherà di promuovere una mentalità green tra le community Razer di giovani, millennials e Gen Z attraverso investimenti strategici, che mirano ad accelerare le aziende sostenibili, con particolare attenzione all’energia rinnovabile, alla gestione di emissioni e plastica. Attraverso il Razer Green Fund, le startup potranno fornire tecnologia innovativa in grado di plasmare il mondo per le generazioni future. Patricia Liu, Chief of Staff di Razer:

Dall’annuncio del piano pluriennale sulla sostenibilità, Razer è stata inondata di richieste su come le startup possano accelerare le proprie iniziative green. Il Razer Green Fund è stato istituito per questo fine: consentire a quelle con le migliori intenzioni di promuovere le loro ambizioni.

Partnership con BAMBOOLOO

Per dare il via alla nuova iniziativa Green Fund, Razer ha completato un investimento “seed” in The Nurturing Co. attraverso zVentures. La partnership permetterà a BAMBOOLOO (il marchio di carta igienica sostenibile di The Nurturing Co.) di implementare e fornire carta igienica di bambù in alcuni degli uffici globali di Razer, compresi il nuovo quartier generale del Sud-Est asiatico e l’ufficio in Malesia di prossima apertura, come parte del piano di organizzazione green di Razer per garantire che tutte le operazioni siano al 100% a zero emissioni di carbonio.

La polpa di bambù ha dimostrato di essere la scelta sostenibile per la carta igienica. Oltre alla sua velocità di crescita, richiede il 90% in meno di acqua e il 70% in meno di emissioni per la sua produzione rispetto al legno. Passando alla carta igienica in bambù, una famiglia di quattro persone può risparmiare oltre 30.000 litri d’acqua in un anno. BAMBOOLOO aiuta i consumatori ad abbandonare i prodotti di carta a base di polpa di legno offrendo carta igienica a base di bambù e altri prodotti per la cura della casa. Patricia Liu continua:

BAMBOOLOO incarna davvero la nostra missione di preservare la terra per le generazioni future. Siamo sicuri che questo investimento costituirà un forte precedente per le startup di budding conservation che seguiranno.

David Ward, CEO e fondatore di The Nurturing Co commenta:

The Nurturing Co. è entusiasta di accogliere Razer come investitore strategico. La nostra visione comune e il desiderio di contribuire a un impatto positivo in tutto il mondo è incoraggiante e siamo entusiasti di averli a bordo. Insieme a Razer, The Nurturing Co. porterà la gamma di prodotti sostenibili e a basso impatto BAMBOOLOO a un numero ancora più ampio di consumatori in tutto il mondo.

Razer continuerà a collaborare con The Nurturing Co. per sfruttare il proprio ecosistema e far crescere le sue aziende. Razer continuerà anche a investire in altre promettenti startup sostenibili con particolare attenzione all’energia rinnovabile, alla gestione di emissioni e plastica, e alla silvicoltura sostenibile. Dalla sezione web e social è tutto! Continuate a seguirci!