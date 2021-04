Earth Day 2021: gli obiettivi di Lenovo per un futuro green

Quest’anno Lenovo celebra l’Earth Day 2021 condividendo i costanti progressi che l’azienda fa nel concretizzare il proprio impegno e nel realizzare gli obiettivi che si è posta per il futuro

Dopo avere raggiunto e superato i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, Lenovo ha aderito all’iniziativa Science Based Targets ponendosi nuovi ambiziosi traguardi per ridurre, nei prossimi 10 anni, le emissioni in tutte le operazioni aziendali e lungo l’intera catena del valore. I nuovi obiettivi prevedono piani per dimezzare entro il 2030 le emissioni dirette (Scope 1) e le emissioni indirette da consumo energetico (Scope 2). Grazie agli obiettivi basati su riscontri scientifici che Lenovo si è posta, gli sforzi dell’azienda contribuiranno in maniera misurabile a raggiungere il traguardo posto dalle Nazioni Unite di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. Rob Taylor, Director of Environmental Affairs and Compliance di Lenovo:

Abbiamo la responsabilità nei confronti dei nostri stakeholder di portare avanti l’impegno a mitigare il cambiamento climatico, ad avere un impatto sociale positivo nelle comunità dove operiamo, a rappresentare un modello nelle nostre attività di cittadinanza ambientale e a tenere comportamenti etici. Lenovo rimane concentrata sulla costruzione di un futuro migliore attraverso i prodotti, le soluzioni e i servizi che offre e attraverso il proprio impegno nel mettere in atto solide pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG).

Gli obiettivi di Lenovo presentati in occasione dell’Earth Day 2021

Con una presenza globale e 63.000 dipendenti nel mondo, Lenovo, con i propri programmi ESG, ha un impatto significativo in diverse aree di business, tra cui:

L’utilizzo di 8.000 tonnellate di plastica riciclata all’anno in 66 diverse linee di prodotto

all’anno in 66 diverse linee di prodotto L’ eliminazione di oltre 3.100 tonnellate di rifiuti grazie all’impiego, fin dal 2008, di packaging compostabile realizzato con canna da zucchero e bambù

grazie all’impiego, fin dal 2008, di packaging compostabile realizzato con canna da zucchero e bambù La riduzione del consumo di packaging di 560 tonnellate nel solo anno fiscale 2019/2020.

nel solo anno fiscale 2019/2020. L’adesione al CEO Water Mandate delle Nazioni Unite per realizzare il programma di utilizzo responsabile e sostenibile dell’acqua (water stewardship) e ridurre la pressione idrica entro il 2050

Il completamento nel 2020 dei progetti di utilizzo dell’energia solare presso gli stabilimenti Lenovo di Morrisville e Whitsett, Stati Uniti e Hefei e Wuhan, Cina.

Mary Jacques, Director of Global Environmental Affairs e Senior Engineer di Lenovo, commenta:

Quest’anno la Giornata Mondiale della Terra è più importante che mai perché la pandemia ha rivelato quanto siamo tutti legati gli uni agli altri, evidenziando gli effetti che abbiamo sul pianeta. In Lenovo continueremo a cercare opportunità per utilizzare le tecnologie intelligenti in modo da ottenere significativi miglioramenti a livello globale sull’impatto ambientale, all’interno e all’esterno dell’azienda.

Ulteriori informazioni sulle iniziative di sostenibilità ambientale di Lenovo sono contenute nell’ultimo ESG Report, compresi gli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra in linea con l’iniziativa Science Based Targets. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!