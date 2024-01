Genoa-Torino: dove vedere la partita?

Arrivato il fine settimana, ritorna anche la Serie A: ci si domanda dunque dove vedere Genoa-Torino, sfida molto interessante. Scopriamo più dettagli all’interno di questo articolo

I diritti tv sono parte integrante di questo calcio sempre più legato ai soldi e questo non fa altro che aumentare sì il guadagno delle società, ma rendere più complicata la visione di alcune partite. A contendersi il palinsesto e l’intero calendario ci sono Sky e DAZN, anche se è questa a detenere la piena esclusività. Ciò causa quindi una ricerca dettagliata, e spesso snervante, da parte di tifosi e utenti, i quali devono documentarsi per scoprire tutte le notizie. Questo articolo ha dunque proprio questo obiettivo, scoprire dove poter vedere Genoa-Torino, analizzandone anche stato di forma e probabili formazioni.

Due squadre molto interessanti, nonostante progetti diversi. Il Grifone – ritornato in Serie A dopo un anno in cadetteria – punta alla salvezza, obiettivo che sembra già concreto. I granata vogliono osare e puntare almeno alla Conference League e ci metteranno tutto il loro impegno.

Dove vedere Genoa-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Se analizzassimo la forza delle due squadre, potremmo notare che c’è un grande equilibrio. Il Genoa è dodicesimo con 21 punti e giunge da due pareggi, il Torino si è piazzato in decima posizione con 27 punti, arrivando da una netta vittoria (per 3-0) contro il Napoli. Obiettivi diversi ma situazione simile, per quello che si prospetta essere una gara davvero avvincente. Per seguire la sfida è chiaramente fondamentale sapere quale piattaforma offrirà il servizio, se Sky oppure DAZN.

Quest’ultima società, fondata a Londra pochi anni fa, si è presa con prepotenza un posto di rilievo per ciò che concerne l’offerta legata al mondo del calcio. Infatti è proprio DAZN a possederne il pacchetto completo, permettendo così la visione di ogni partita di Serie A, completando il ventaglio con le sfide di Serie B e anche UFC e PFC. Il servizio si suddivide così in standard e plus, con una variazione anche del costo e delle funzionalità: il primo ha un prezzo di 30,99 € e il secondo di 45,99 €, permettendo però di usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere la soluzione migliore, si potrà passare direttamente al sito ufficiale attraverso il link di riferimento.

Passando invece a Sky, piattaforma ben più conosciuta e consolidata, il pacchetto di Sky si lega ad un panorama sportivo molto più ampio e completo. Per la Serie A sono soltanto tre le gare per ogni giornata, insieme alle partite del campionato femminile e gli scontri di squadre estere. Il panorama calcistico si completa con Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. In più ci si può deliziare con NBA, Tennis, MotoGP e Formula 1. Il costo del servizio, in questo caso, è di 14,99 € rifacendosi direttamente al link di NOWTV.

Conclusa la questione piattaforme, siamo giunti alla domanda che tutti gli interessanti si stanno facendo: Genoa-Torino si potrà vedere esclusivamente su DAZN. Il fischio d’inizio è previsto per Sabato 13 Gennaio alle ore 15, teatro dell’incontro lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Ci teniamo a rammendare l’importanza di avere una VPN durante la propria navigazione su internet.

Si tratta ormai di poche ore prima di dare il via alla giornata 20 di campionato, è dunque tempo di sistemarsi sul divano e godersi il match in tv. In alternativa si potrà accedere attraverso qualunque dispositivo dopo aver scaricato l’applicazione e aver effettuato il login.

Genoa-Torino, probabili formazioni

Dalla sorpresa Gilardino alla conferma Juric, nessuno dei due vuole arrestare la corsa.

Ecco allora le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata

Chi riuscirà a vincere e a portarsi a casa il bottino? Comunicateci il vostro pronostico. Per rimanere aggiornati su ogni notizia legata al mondo social e web, non dimenticare di seguire tuttotek.it!