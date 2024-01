Team Nissan di Formula E: tutto pronto per l’inizio della stagione 10

La nuova stagione del mondiale di Formula E 2024 inizierà all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, dove il Team Nissan di Formula E è pronto a sfidare gli avversari più agguerriti

Il Team Nissan di Formula E è pronto per iniziare una nuova entusiasmante avventura nel mondiale FIA Formula E. Questo fine settimana, l’E-Prix di Città del Messico segnerà la ripartenza del Campionato per la stagione 2024. La squadra potrà contare su validi piloti, come Sacha Fenestraz, alla sua seconda stagione con la squadra, e Oliver Rowland, che tornerà a far parte del team giapponese dopo una precedente collaborazione tra le stagioni 5 e 7.

Potendo vantare la sua collocazione in calendario sin dalla lontana stagione 2, l’E-Prix di Città del Messico è un appuntamento ormai consolidato nel panorama della Formula E, con l’unica assenza fatta registrare in via eccezionale durante la stagione 2021. Situato a 2.250 metri sul livello del mare, il circuito rappresenta una sfida unica sia per le vetture che per i piloti che dovranno condurle verso la bandiera a scacchi.

Mi sento molto positivo in vista della decima stagione, abbiamo lavorato intensamente durante la pausa, apportando nuove funzionalità e aggiornamenti alla vettura per risolvere i nostri principali punti deboli emersi durante lo scorso anno. Guardando con impazienza al Messico, è una pista che storicamente si adatta alla nostra vettura, quindi puntiamo a ottenere una prestazione forte […] credo che potremo iniziare la stagione con un buon risultato.

Tommaso Volpe, amministratore delegato e team principal, Nissan Formula E Team

Team Nissan di Formula E: ecco le insidie della gara in Messico

La minore densità dell’aria avrà conseguenze molto peculiari sulle vetture, con una riduzione del 25% sia della resistenza che del carico aerodinamico rispetto al livello del mare. Ciò rende questa gara una delle più veloci della serie e, di conseguenza, estremamente impegnativa per uomini, macchine e squadre. I piloti, dal canto loro, dovranno fare i conti con la rarefazione dell’ossigeno e con una tenuta di strada meno efficace, unitamente alle difficoltà intrinseche della sezione tecnica del leggendario Stadio Foro Sol, che conduce alla velocissima curva Peraltada.

Sono entusiasta di iniziare la mia seconda stagione con il Nissan Formula E Team. I tifosi messicani creano sempre un’atmosfera speciale, quindi non vedo l’ora di correre qui. Sono fiducioso di poter iniziare la stagione con un ottimo risultato.

Sacha Fenestraz, pilota, Nissan Formula E Team

Sin dalla prima edizione di questo colorato appuntamento Messicano, nel 2018, il Team Nissan di Formula E si è rapidamente affermato come uno dei più apprezzati e supportati da parte del pubblico locale. La dimostrazione di ciò è più che evidente nei risultati di un recente sondaggio, condotto dall’organizzazione del Campionato, in cui il Nissan Formula E Team è risultato essere il più amato da parte dei tifosi messicani.

Non vedo l’ora di affrontare la mia prima gara con il team, ci siamo preparati bene e ci aspettiamo un inizio di stagione divertente. […] Mi sto preparando al fine settimana senza troppe aspettative. Il mio obiettivo è costruire basi solide per il resto della stagione e spero di conquistare qualche bel punto.

Oliver Rowland, pilota, Nissan Formula E Team

Nissan può vantare una lunga storia in Messico, dove opera con successo da oltre 60 anni. Da quando nel 1966 ha fondato il suo primo stabilimento produttivo fuori dai confini Giapponesi, Nissan ha prodotto 14 milioni di veicoli e 15 milioni di motori, sia per il mercato locale che per quello estero. L’E-Prix di Città del Messico rappresenta un’occasione unica per ribadire il profondo legame che unisce Nissan a questa nazione.

Team Nissan di Formula E: partnership consolidate e nuove collaborazioni

La stagione 10 vede il proseguimento della partnership del Nissan Formula E Team con Shell, avviata già a partire dalla stagione 5. Questa collaborazione ribadisce una volta di più l’impegno costante di Nissan e Shell verso soluzioni di mobilità sostenibili, ma pur sempre ad alte prestazioni, e vedrà l’utilizzo dei fluidi Shell EV-Plus, mirati a migliorare l’affidabilità, l’efficienza e le prestazioni delle trasmissioni delle vetture.

Questi liquidi, dedicati al comparto termico e alle trasmissioni, sono stati esmpressamente sviluppati pensando al propulsore Gen3 e contribuiranno a permettere al team di ottenere il massimo delle prestazioni possibili in pista. La partnership di Shell con Nissan mira anche ad accendere sempre di più i riflettori sul marchio Shell Recharge, brand che aspira a fornire soluzioni di ricarica rapida per veicoli elettrici a livello globale, in maniera affidabile e conveniente per l’utente finale.

Anche Coral sarà a fianco del Team Nissan di Formula E (ne parliamo in questo articolo), in qualità di prezioso partner. Aiuterà infatti il team a pianificare e gestire la compensazione delle emissioni di carbonio, mettendo a disposizione una piattaforma trasparente ed efficiente. Coral avrà quindi l’occasione di poter beneficiare dell’immagine di un team di corse di alto livello come Nissan, per promuovere la consapevolezza sull’impronta di carbonio e sull’importanza della neutralità ambientale.

Tutte le principali novità della stagione 2024

Il 2024 vedrà l’introduzione di una nuova tappa internazionale all’interno del calendario di Formula E: si tratta di Tokyo. Questa sarà la prima gara in assoluto che il Team Nissan di Formula E potrà disputare di fronte al pubblico di casa. Con il circuito situato a soli 24 chilometri dalla sede del produttore, l’evento sarà particolarmente significativo per Nissan, in quanto unico costruttore giapponese sulla griglia di partenza.

Altre importanti novità per la serie riguardano l’atteso ritorno in Cina, per la prima volta dopo la stagione 5 e la sostituzione di Roma con il Misano World Circuit Marco Simoncelli, situato sulla costa adriatica. Per chi volesse consultare il calendario completo del Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2024 è sufficiente aprire questo link.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.