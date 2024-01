Smart TV Samsung Series 7 8K + TV GRATIS: OFFERTA FOLLE!

Questa volta Unieuro l’ha fatta veramente grossa! Sul sito ufficiale puoi trovare non solo in offerta la Smart TV Series 7 8K della Samsung, ma in questa occasione imperdibile puoi avere anche un’altra tv completamente gratuita!

Unieuro a questo giro ha letteralmente perso la testa: combatte contro gli altri concorrenti del mercato, come Euronics con l’offerta della Smart TV Samsung 4K in sconto di 300 euro che trovi qui. Unieuro controbatte a queste grandi offerte con una davvero folle! Rimaniamo sempre in campo Samsung con questa offerta sulla Smart TV Samsung Series 7 8k già di partenza con uno sconto che di per sé è incredibile, ma il vero risparmio sta in un SECONDO TELEVISORE IN REGALO! Prima di scoprire come fare ad averlo, vediamo prima la Smart TV 8K che ci offre Unieuro. Attenzione: l’offerta è valida solo fino al 14 gennaio (incluso).

Smart TV Samsung Series 7 8K in un’imperdibile offerta bundle!

Questa Smart Tv Neo OLED 8K ha uno schermo di 55 pollici, un Processore Neural Quantum 8K, che permette di vedere i tuoi programmi preferiti al massimo della risoluzione che puoi trovare sul mercato. Oltre alla risoluzione, il processore permette anche di scorrere in modo veloce tra le varie opzioni della tv, dando un senso di leggerezza. La risoluzione è supportata dal Dolby Atmos e OTS Lite, che garantiscono una visione di alta qualità nei minimi dettagli, anche nelle scene più buie. La risoluzione del display, infatti, è di 7680 x 4320 Pixel, che permettono così di ottenere il massimo della qualità delle immagini. La forma dello schermo è piatta, in modo tale che tu possa posizionarla su qualunque muro della casa che abbia lo spazio necessario, sarà come se fosse incastonata nel muro stesso. Non può mancare ovviamente la connessione wireless WiFi, che ti permette di girare su internet e selezionare i vasti cataloghi tra le varie app che puoi scaricare direttamente dallo store. Questa smart tv ha tutto ciò che serve, ma in più offre il massimo della risoluzione.

Come dicevamo prima, però, ciò che rende l’offerta su questa Smart TV Samsung 8K imperdibile è la tv in omaggio. Ti spieghiamo come fare, è molto semplice! Innanzitutto clicca qui per accedere all’offerta, subito dopo, una volta che hai effettuato il pagamento, registra l’acquisto entro 15 giorni a questo indirizzo. Una volta fatto, oltre al risparmio di 100 euro sulla Smart TV Samsung Series 7 8K, avrai perfino una TV The Frame 32 pollici e in aggiunta la cornice Teak entro 180 giorni dall’e-mail di validazione. IMPORTANTE: dopo la registrazione sul sito, controlla periodicamente la cartella SPAM della tua casella di posta. Potresti ricevere comunicazioni importanti dagli organizzatori dell’iniziativa (per esempio se hai caricato la documentazione in maniera incompleta) a cui bisogna dare riscontro in tempi rapidi per non perdere diritto al premio.

Un’offerta davvero pazzesca, non trovi? Ti consigliamo caldamente di approfittarne! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro!