Dopo le gare di Coppa Italia, ritorna la Serie A: ad inaugurare il weekend c’è Napoli-Salernitana: dove vedere la partita? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono ormai un punto fermo per il calcio, tanto da aver scorporato – a tutti gli effetti – il palinsesto della Serie A. Tra DAZN e Sky ogni tifoso (e utente) deve approcciarsi al meglio per scoprire tutte le informazioni utili riguardo al match di riferimento. In questo caso l’articolo in questione tende a far conoscere ulteriori dettagli sulla partita Napoli-Salernitana, match che apre la giornata 20 di campionato. La domanda principale è dove vedere il confronto, per poi soffermarsi sulle formazioni e sullo stato di forma delle squadre.

Autentico match campano, mostra due squadre in crisi: i padroni di casa non segnano da due gare e hanno perso moltissimi passi sulla corsa europea; gli ospiti chiudono la classifica in qualitià di fanalini di coda.

Dove vedere Napoli-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Sebbene sulla carta la sfida non abbia molto da dire, non bisogna assolutamente sottovalutare le insidie della squadra avversaria. Il Napoli non può che vincere salvo crollare definitivamente, la Salernitana è bisognosa di punti per sperare in qualcosa, principalmente nella salvezza. Napoli-Salernitana è così un confronto che vale molto di più di un effimero successo. Senza dubbio una partita che potrebbe essere seguita anche dagli estimatori di calcio. Per farlo occorre sapere dove verà trasmessa la partita, se su Sky oppure su DAZN.

Quest’ultima è una società fondata a Londra e si occupa esclusivamente di sport. La Serie A è la sua priorità, tanto da possederne l’effettiva esclusività. Ogni partita può dunque essere visionata su questa piattaforma, la quale offre anche tutti i confronti di Serie B e anche UFC e PFC, a ciò si aggiungono altri extra (come interviste a personaggi legati al mondo del calcio). Il costo del servizio cambia, di conseguenza, in base al pacchetto di riferimento: quello standard ha un prezzo di 30,99 € e quello plus che si aggira intorno ai 45,99 €, permettendo la fruizione dell’abbonamento da due dispositivi in contemporanea. Per accedere al sito basterà collegarsi direttamente al link che rimanda al sito principale.

Dall’altro lato c’è Sky, piattaforma di fama rilevante grazie alle numerosissime offerte che ha sempre presentato, dall’intrattenimento al mondo cinema e ambito sportivo. Soffermandosi sul tema calcistico, la società permette di guardare “soltanto” tre partite a giornata, evidenti sul calendario. Seppur il servizio sulla Serie A si dimostri “minimo”, molto ampio risulta essere il ventaglio dal punto di vista sportivo. Si possono visionare le partite di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, con esse le sfide di calcio femminile e i confronti delle squadre estere. In più ci sono NBA, tornei di Tennis, Formula 1 e MotoGP. Il costo in questo caso è di 14,99 € rifacendosi direttamente al link che riporta a NOWTV.

Chiusa la parentesi piattaforme, si passa al nocciolo della questione: Napoli-Salernitana la si potrà vedere esclusivamente su DAZN. Si scenderà in campo Sabato 13 Gennaio alle ore 15, teatro dell’incontro lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si ricorda quanto sia importante possedere una VPN durante la propria navigazione su internet.

Mancano ormai poche ore, pronti a mettersi comodi sul divano e gustarsi la partita in tv, in alternativa scaricare l’app e fare il login da qualsiasi dispositivo.

Napoli-Salernitana, probabili formazioni

Da un lato Walter Mazzarri e dall’altro Filippo Inzaghi, entrambi subentrati a stagione in corso.

Ecco le probabili formazioni dei due mister:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (3-4-2-1):Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

Chi riuscirà a prendere il sopravvento sull’altra? Dateci la vostra opinione. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.