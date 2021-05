Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 09/05/2021

Resident Evil Village cavalca la cresta dell’onda, ma New Pokémon Snap non demorde: ecco gli ultimi dati di vendita per i videogiochi

Come ogni settimana, è di nuovo il momento di dedicarci ai dati di vendita britannici, e tra i videogiochi più venduti non poteva che trionfare l’orrore targato Capcom. Resident Evil Village si è aggiudicato il primo posto, nonché il secondo lancio di maggior successo di quest’anno dopo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Il 49% delle sue vendite era su PS5, il 31% su PS4 e il 20% su Xbox. Sul fronte Sony, è il terzo lancio più grande per PS4 dopo Spider-Man: Miles Morales ed Assassin’s Creed Valhalla, usciti entrambi lo scorso novembre.

Gli orridi confronti di Resident Evil Village

In realtà, in fatto di videogiochi più venduti nella prima settimana, Resident Evil Village si piazza settimo nei dati di vendita, dopo Spider-Man: Miles Morales, Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Demon’s Souls, Watch Dogs Legion e Sackboy: A Big Adventure. Si tratta anche della seconda settimana migliore per un gioco di Xbox Series X e Series S, dopo Call of Duty: Black Ops Cold War. Nella classifica globale per la console Microsoft il titolo di Capcom cede il secondo posto ad Immortals Fenyx Rising. Rispetto ai propri predecessori, però, l’ultimo arrivato arranca.

Prova con i procioni – Dati di vendita videogiochi

Rispetto al lancio di Resident Evil 2: Remake (2019), Village ha venduto il 25% di copie in meno. Il confronto è ancora più atroce con Resident Evil 7 (2017), con ben il 40% in meno. Discorso più generoso, per fortuna, per Resident Evil 3 Remake, che Village ha superato del 76%. Naturalmente, come sempre, qui si tratta del solo formato fisico: il digitale ha accelerato parecchio nel corso degli ultimi 18 mesi. Vista la popolarità del gioco su Steam, probabilmente i risultati per il formato digitale si dimostreranno più clementi verso il prossimo fine settimana.

Returnal da dove vieni – Dati di vendita videogiochi

Il lancio di Resident Evil Village al primo posto tra i videogiochi porta con sé anche un cambio di posizione per New Pokémon Snap nei dati di vendita. Parliamo di una caduta del 63% che è valsa al titolo fotografico un secondo posto. Se la passa ampiamente peggio Returnal, che si ritrova quindicesimo con uno scivolone dell’84%. Al terzo posto troviamo FIFA 21, che sale di tre posizioni dopo un aumento del 79% dovuto ad alcuni sconti. Per il resto, Nintendo Switch continua ad esercitare la sua egemonia con sei giochi su dieci presenti in top ten.

Nintendominio – Dati di vendita videogiochi

La Grande N se la cava benone anche al di fuori di New Pokémon Snap. Parliamo di Mario Kart 8 Deluxe al quarto posto (incremento del 29%, di Animal Crossing: New Horizons al quinto (aumento del 5%), della versione Switch di Minecraft al sesto (13% in più), di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury al settimo (crollo del 28%) e di Ring Fit Adventure al nono (recupero del 13%). Inoltre, ricordiamo che la variante esclusivamente portatile della console ha ricevuto un redesign dalle tinte blu settimana scorsa.

Il tabulato settimanale

Chiudiamo questo speciale un po’ più lungo del solito sui dati di vendita con la nostra tabella, di cui ricordiamo la corretta lettura. I dati di due settimane fa sono quelli che trovate nella colonna a sinistra, mentre a destra potete vedere i risultati della settimana appena conclusa. Vi lasciamo consultare questi risultati, dandovi appuntamento a settimana prossima!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Resident Evil Village 1 2 New Pokémon Snap 6 3 FIFA 21 4 4 Mario Kart 8 Deluxe 5 5 Animal Crossing: New Horizons 7 6 Minecraft (formato Nintendo Switch) 3 7 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 8 8 Grand Theft Auto V 9 9 Ring Fit Adventure 10 10 Call of Duty: Black Ops Cold War

