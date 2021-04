Switch Lite: in arrivo una nuova colorazione blu

Una nuova colorazione blu per Switch lite è in arrivo. Scopriamo insieme quando sarà disponibile e quale sarà il prezzo indicato per questa versione

Nintendo continua a sfornare interessanti novità relative alle sue console ibride. Nintendo Switch Lite, la versione più “leggera” (se volessimo tradurre letteralmente) della classica Switch, riceverà una nuova colorazione blu. Si tratta di una novità che andrà ad offrire un ulteriore possibilità di personalizzazione della propria console già in fase d’acquisto.

Prezzo e data d’uscita della nuova Switch Lite blu!

La nuova colorazione total blu della Switch Lite si andrà ad aggiungere alle già disponibili: giallo, corallo, turchese e grigio. Si tratta di una colorazione e, soprattutto di una tonalità, quella del blu, che mancava fra quelle presenti (ed elencate sopra) fra le colorazioni disponibili. Questa nuova versione della console lite sarà disponibile a partire dal prossimo Venerdì 7 Maggio. La notizia è arrivata direttamente dai canali social ufficiali di Nintendo. Andiamo adesso a mostrarvi questa nuova colorazione:

Il prezzo fissato al momento è di 199,99 dollari. Si tratta, per l’appunto, di un prezzo espresso in dollari che, con ogni probabilità, convertito in euro sarà equivalente a 219,99. Aspettiamo, comunque, conferme da parte della stessa Nintendo. Cosa ne pensate di questa mossa della Grande N di offrire una nuova variante della propria Ibrida Lite? Eravate, inoltre, a conoscenza degli ultimi leak relativi ad una possibile Switch Pro in uscita? Se volete saperne di più cliccate qui.

