Dati di vendita britannici, risultati per i videogiochi del 02/05/21

Il mese di aprile si chiude con il trionfo di New Pokémon Snap su Returnal: ecco i dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito

Anche per questa settimana abbiamo nuovi dati di vendita dal Regno Unito, e tra i videogiochi più venduti abbiamo New Pokémon Snap a dominare. Il titolo per Nintendo Switch ha venduto quattro volte tanto il predecessore, che debuttò al nono posto nel settembre del 2000. Sebbene il gioco originale beneficiasse del pieno della Pokémania, uscì per Nintendo 64, che tra i britannici faticò molto a spopolare (appena un milione e mezzo di N64, mentre PS1 piazzò cinque milioni e quattrocentomila console). Lo status di gioco cult ha fatto del suo seguito una vera bomba, grazie al maggior successo della nuova console che lo ospita.

I dati di vendita per i videogiochi del 2 maggio

Rispetto al precedente spinoff, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX dello scorso marzo, i dati di vendita di New Pokémon Snap sono ancora più incoraggianti, con un numero di videogiochi venduti che lo supera di due volte e mezzo. Si tratta del lancio di maggior successo dopo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury e Monster Hunter Rise. L’altro lancio della settimana appena conclusa, Returnal, deve dunque accontentarsi di un secondo posto. Il roguelike di Sony è tra le prime grandi esclusive di rilievo per la piattaforma, e pertanto ha goduto di ottime recensioni. Le vendite, però, non reggono il passo con altre esclusive.

Ci sono dei fattori da considerare per questo: le poche scorte, la giovane età della console (e pertanto del bacino di utenza) e il prezzo del titolo. Inoltre, va considerata la concorrenza del prossimo grande arrivo, Resident Evil: Village (settimana prossima). Il primo classificato di settimana scorsa, Nier Replicant ver.1.22474487139, si ritrova invece ventiduesimo dopo un capitombolo del 78% nelle vendite. Si è trattato dunque di un’ottima settimana per il mercato fisico, a cui facciamo come sempre riferimento, con oltre centottantamila giochi venduti. Terminator Resistance Enhanced, per PS5, è debuttato al trentasettesimo posto. Vi forniamo i dati dettagliati per gli aumenti all’interno della nostra tabella.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 New Pokémon Snap Nuovo arrivato 2 Returnal 3 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (↑10%) 5 4 Mario Kart 8 Deluxe (↑6%) 4 5 Animal Crossing: New Horizons (↓7%) 2 6 FIFA 21 (↓23%) 6 7 Minecraft (formato Nintendo Switch) (↑7%) 8 8 Grand Theft Auto V (↑23%) 9 9 Ring Fit Adventure (↑6%) 12 10 Call of Duty: Black Ops Cold War (↑20%)

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.