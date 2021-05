Resident Evil Village: come prendere il tesoro di Beneviento

In questa nuova guida su Resident Evil Village vi spiegheremo come fare a prendere il tanto desiderato tesoro di Beneviento

Resident Evil Village è finalmente disponibile in tutto il mondo e ora tantissimi giocatori si stanno divertendo ad esplorare in lungo e in largo la mappa di gioco. Il nuovo survival horror di Capcom però è ricco di segreti e a volte anche i fan più attenti non sono in grado di scovarli tutti con facilità.

Fra tutti i segreti del gioco, uno dei più misteriosi è certamente quello che si nasconde nel bel mezzo del territorio dei Beneviento. In quest’area infatti è presente un oggetto di grande valore che all’apparenza sembra essere quasi impossibile da recuperare. Per vostra fortuna in questa nuova guida dedicata a Resident Evil Village vi spiegheremo passo passo come fare a prendere questo tanto desiderato tesoro di Beneviento.

Così vicino eppure così lontano

Prima di spiegarvi come fare a prendere il tesoro di Beneviento ci teniamo a fare chiarezza sul perché molti giocatori di Resident Evil Village non riescono a capire come ottenerlo. A un certo punto del gioco il Duca segnerà sulla vostra mappa la posizione di un gran numero di tesori e in mezzo a loro ci sarà anche quello intorno al quale gira tutta questa guida. Grazie alle indicazioni del mercante sarà facilissimo trovare il punto in cui si nasconde questo oggetto prezioso ma, una volta arrivati a destinazione, non potrete interagire in alcun modo con il suo nascondiglio.

L’impossibilità di interagire con il nascondiglio del tesoro ha causato molta confusione tra i giocatori ma fortunatamente esiste una spiegazione molto semplice a questo fenomeno. Infatti ciò che vi impedisce anche solo di poter provare a raggiungere l’oggetto è il boss dell’area. Questo personaggio possiede un’abilità molto particolare che scoprirete più avanti e finché non lo avrete sconfitto non potrete ottenere in alcun modo il tesoro.

La lastra di pietra – Resident Evil Village: come prendere il tesoro di Beneviento

Una volta che avrete sconfitto il secondo boss di Resident Evil Village potrete finalmente andare a prendere il tesoro di Beneviento ma, come potete immaginare, non sarà così semplice. Infatti prima di poter accedere al nascondiglio dovrete trovare il frammento di lastra che manca dall’incisione della tomba.

Questo oggetto non è difficile da scovare e per ottenerlo vi basterà tornare indietro fino al cimitero del villaggio. Generalmente questo luogo è abbastanza sicuro, ma questa volta troverete un gruppo di ghoul molto aggressivi ad aspettarvi. Per vostra fortuna però una di queste creature aprirà per voi la piccola cripta che si trova sul lato sinistro del cimitero e al suo interno potrete trovare la lastra di pietra di cui avete bisogno.

Accoglienza calorosa – Resident Evil Village: come prendere il tesoro di Beneviento

Ora che avete ottenuto la lastra di pietra non dovrete fare altro che tornare al nascondiglio del tesoro e posizionarla, ma prima noi vi suggeriamo di prepararvi a dovere. Questo perché una volta arrivati a destinazione sarete costretti ad affrontare un enorme gigante armato d’ascia. Questo mini-boss è molto resistente ed è addirittura in grado di evocare dei ghoul, quindi per batterlo avrete bisogno di un gran numero di munizioni. Inoltre vi suggeriamo di portare con voi anche un buon numero di cure, dato che i suoi attacchi sono in grado di infliggervi danni molto alti.

Esistono diversi modi per eliminare questa creatura, ma secondo noi il metodo più semplice ed efficace è quello di girare costantemente intorno alle tombe per evitare i suoi colpi e poi contrattaccare con il fucile da cecchino. Per far fuori i ghoul invece vi suggeriamo di aspettare che si avvicinino al gigante e poi colpire entrambi utilizzando degli esplosivi. In alternativa potete anche provare ad attaccare il boss dalle scale, ma da questa posizione la creatura diventerà imprevedibile e potreste finire con l’essere danneggiati più del dovuto.

Cacciatori di tesori

