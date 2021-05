Resident Evil Village: ecco qual è la durata del gioco

Vi siete chiesti qual è la durata del recente Resident Evil Village? Ci pensiamo noi a rispondervi in questo nostro articolo

Resident Evil Village è l’ultima entrata nella storica serie survival horror e molti fan si stanno chiedono qual è la durata del titolo in questione. I giochi di Resident Evil non sono noti per essere particolarmente longevi, ma ci sono già alcuni rapporti in rete secondo cui questo titolo è breve anche rispetto ai suoi predecessori. Altri giocatori hanno affermato che il gioco può richiedere un po’ se puntate a completare tutti gli obiettivi, quindi sembra che il tempo totale varierà da giocatore a giocatore a seconda dello stile di gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ecco tutti i dati sulla durata di Resident Evil Village

La durata media di Resident Evil Village è di circa 10-12 ore. Affrontare le insidie del gioco con un’impostazione di difficoltà facile può ridurre il tempo di gioco totale a circa 8 ore, ma giocare a una difficoltà più difficile o dedicare tempo all’esplorazione e alla ricerca di oggetti da collezione può estendere la durata del gioco a 15 ore o più.

C’è da dire, inoltre, che i giochi di Resident Evil sono progettati pensando alla rigiocabilità e ci sono alcune modalità aggiuntive che non sbloccherete fino a quando non avrete completato il gioco per la prima volta. C’è anche la modalità Mercenaries, la preferita dei fan, trattasi di una componente arcade che si concentra maggiormente sull’azione del gioco piuttosto che sulle componenti horror. In questa modalità, sconfiggerete più nemici possibile il più rapidamente possibile per accumulare punti, che possono quindi essere scambiati con nuovi oggetti.

Il gioco presenta anche un sistema di sfida che premia con una valuta unica chiamata CP, questa viene utilizzata per acquistare bonus come concept art o munizioni illimitate. I CP si guadagnano completando una moltitudine di obiettivi durante la storia principale e la modalità Mercenari, quindi se puntate a sbloccare tutto dovrete rassegnarvi all’idea di fare varie run. Resident Evil Village è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia.

