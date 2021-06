Bonus doppi XP su CoD Warzone e CoD Black Ops Cold War in arrivo

Giocando CoD Black Ops Cold War e CoD Warzone durante il weekend di questa settimana otterrete il consueto bonus doppi XP

Questo fine settimana, avrete diritto all’ormai consueto bonus XP doppi in CoD Black Ops Cold War e CoD Warzone, ed è la vostra ultima possibilità di ottenere il doppio dei punti esperienza prima dell’inizio della Stagione 4. Insomma, se volete far crescere operatori e armi vi conviene spremere per bene console e computer vari tra qualche giorno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Doppi XP per CoD Black Ops Cold War e Warzone, l’ultimo “regalo” di Activision prima della Stagione 4

Con la terza stagione di Reloaded in Cod Black Ops Cold War e Warzone che volge al termine, c’è un fine settimana all’insegna del classico bonus doppi XP e doppi XP Battle Pass in arrivo per i giochi suddetti. Tenetevi pronti: l’evento sarà attivo da venerdì 11 giugno a lunedì 14.

Questo sarà l’ultimo “regalo” di Activision prima della Stagione 4. A proposito, Treyarch mostrerà il primo sguardo in anteprima mondiale alla prossima stagione questo giovedì 10 giugno durante il Summer Game Fest Kickoff Live. Ulteriori informazioni verranno fornite dopo la premiere che porterà al lancio della stagione la prossima settimana.

Nel frattempo, l’evento Action Heroes degli anni ’80 è ancora in pieno svolgimento e l’Action Heroes Moshpit continua questa settimana. Gli operatori possono ancora giocare a Rambo’s Gun Game e Die Hardpoint per l’ultima settimana della stagione 3, insieme ad altre playlist, tra cui 12v12 Moshpit.

Il negozio questa settimana offre anche tre pacchetti. Uno è il pacchetto Tracer: Runic Demise, un pacchetto di nove oggetti con tre progetti di armi, una mossa finale, un emblema, un accessorio da polso, una skin per veicoli e un corno.

C’è anche il Power Surge Reactive, un pacchetto di sette oggetti che include anche tre progetti di armi, un ciondolo, un reticolo, un biglietto da visita e un emblema. Infine, l’ultimo pacchetto di questa settimana è il Mammoth Stalker, un pacchetto di cinque oggetti con un fucile tattico con caricatore esteso e mirino ottico 6x. Nel pacchetto sono presenti anche un ciondolo, un emblema, un adesivo e una mossa finale.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.