Call of Duty: la season 4 di Cold War e Warzone verrà presentata al Summer Game Fest!

La season 4 di Call of Duty: Cold War e Warzone verrà mostrata in questa settimana: cerchiate la data del Summer Game Fest per avere tutti i dettagli in merito!

La settimana più importante dell’anno, in ambito videoludico, è appena iniziata e già è molto densa di notizie.L’E3 2021 è alle porte ma, ad aprire ufficialmente la serie di conferenze, sarà proprio il Summer Game Fest che si terrà venerdì 11 giugno a partire dalle 20:00. Sarà proprio durante questo evento che avverrà il reveal della season 4 di Call of Duty Black Ops: Cold War e Warzone. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più.

Dopo un ritorno negli anni ’80, cosa ci aspetta nella season 4 di Cold War e Warzone?

Dopo un ritorno negli anni ’80, cosa ci aspetta nella season 4 di Cold War e Warzone? Come già detto ampiamente in precedenza, per scoprirlo ci toccherà attendere ancora pochi giorni, il reveal ufficiale (probabilmente con una data d’inizio) arriverà durante il kick off del Summer Game Fest. Ad annunciarlo è stato lo stesso account ufficiale Twitter dell’evento, con tanto di retweet da parte del buon Geoff Keighley. Di speculazioni su quanto vedremo durante questa season 4 ancora ne circolano poche ma, prepariamoci a ricevere tanti leak, rumor e anticipazioni in merito. Ecco intanto il cinguettio che ufficializza il tutto:

Thursday, don't miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/2szA3NT2Dy — Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021

La season 3 di Warzone, arrivata lo scorso 8 aprile, ci ha catapultati negli anni ’80 e, di recente, sono state introdotte due nuove skin a tema Rambo e Die Hard. Per ogni dubbio su quelle che sono le nuove armi in meta nella stagione ancora in corso vi invitiamo a dare un’occhiata alle migliori armi della season 3. Per ogni aggiornamenti e ulteriori novità relative alla prossima stagione di Call of Duty ci toccherà attendere ancora qualche giorno, per iniziare poi, la campagna che ci porterà fino alla prossima stagione ufficiale.

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per essere sempre al passo con tutte le notizie dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare, invece, qualche videogame a prezzo scontato, date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.