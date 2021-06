Assassin’s Creed Valhalla: i dettagli sul prossimo DLC all’Ubisoft Forward

Nel prossimo Ubisoft Forward potremo vedere da vicino il prossimo DLC di Assassin’s Creed Valhalla, chiamato “L’assedio di Parigi”. Secondo DLC dopo “L’Ira dei Druidi” uscito da poco

Valhalla si riconferma un discreto successo da parte di Ubisoft. Nonostante il riaffermarsi di una struttura di gioco che si trascina sin da Origins, il titolo fa del suo punto di forza, come di consueto da anni a questa parte, una verosimile ricostruzione storica con un gameplay sempre più rpg. Nelle scorse settimane è stato reso disponibile il primo DLC “L’Ira dei Druidi”. Per quanto riguarda il secondo DLC di Assassin’s Creed Valhalla tuttavia dovremo aspettare il prossimo Ubisoft Forward.

Il DLC di Assassin’s Creed Valhalla “L’assedio di Parigi” al prossimo evento Ubisoft Forward

Ubisoft aveva già rivelato a suo tempo la roadmap per il futuro di Valhalla. Sarebbero dovuti uscire, oltre ai contenuti stagionali, anche due DLC che espandono la storia. Il primo “L’Ira dei Druidi”, porta la storia in Irlanda staccandosi dalla main quest e dai suoi personaggi per proporci altri intrighi politici questa volta alla scoperta dell’Irlanda. Il secondo e ultimo DLC, “L’assedio di Parigi“, dovrebbe uscire per questa estate. Tutto quello che sappiamo è che in questa nuova espansione, Eivor farà tappa nella capitale francese per fronteggiare Carlo il Grosso, pronipote di Carlo Magno.

Attraverso l’account Twitter ufficiale, la compagnia ha fatto sapere che ulteriori dettagli sul prossimo DLC di Assassin’s Creed Valhalla verranno divulgati in occasione della conferenza Ubisoft Forward di questo sabato. Diamo quasi per certo l’annuncio della data di rilascio ufficiale e la presenza di un breve gameplay. Resta da scoprire se l’azienda ha in mente altri annunci in merito al franchise di Assassin’s Creed. Ricordiamo infine, che alla conferenza che si terrà questo sabato alle ore 21:00, verranno mostrati i prossimi titoli Ubisoft, da Rainbow Six Extraction a Riders Republic, passando per il nuovo Far Cy 6.

Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per restare aggiornati sulle ultime novità, soprattutto in vista dell’E3 di quest’anno, seguite le pagine di tuttoteK.