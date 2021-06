E3 2021: confermate data, orario e line up dell’evento Capcom

Sono finalmente arrivate le conferme riguardanti la data, l’orario e la line up dell’evento organizzato da Capcom all’interno del E3 2021

Continua a infittirsi di eventi da non perdere lo schedule dell’edizione 2021 della nota fiera di settore E3, in cui si è finalmente inserito anche il panel organizzato da Capcom. Quest’ultimo era già stato annunciato per lunedì 14 Giugno, ma non era stato ancora reso noto né l’orario in cui sarebbe andato in diretta né il contenuto che avrebbe presentato. Le cose sono però finalmente cambiate e possiamo finalmente comunicarvi qualche dettaglio in più su questa conferenza.

E3 2021: orario e dettagli del panel di Capcom

Il panel organizzato da Capcom all’interno del E3 2021 avrà luogo il 14 Giugno alle 23:30, ora italiana. Tra i titoli che saranno protagonisti dell’evento troviamo due dei cavalli di battaglia dello sviluppatore nipponico: Monster Hunter Rise e Resident Evil Village, per i quali è molto probabile che venga presentato un DLC. Questo, per quanto riguarda il secondo, sarebbe particolarmente sorprendente in quanto la stessa Capcom ha affermato in precedenza di non avere pianificato contenuti post lancio per il gioco survival horror. le novità potrebbero quindi riguardare un altro titolo della saga, come il già annunciato Resident Evil RE:Verse.

Inoltre, è stata confermata sempre da Capcom anche la presentazione di due videogiochi di prossima uscita: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e The Great Ace Attorney Chronicles. Per entrambi è quindi legittimo aspettarsi che sia mostrato almeno un trailer. Tra i titoli non annunciati ufficialmente, ma al centro di rumor che li vogliono coinvolti, troviamo Resident Evil Outrage, protagonista negli scorsi mesi di numerose indiscrezioni.

