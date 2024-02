Il treppiede Manfrotto MT055XPRO3 è in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile! Scopriamo insieme l’offerta di questo treppiede molto amato per la sua affidabilità

Manfrotto è da tanti anni una garanzia per fotografi e videomaker sia professionisti sia amatori, grazie alla sua affidabilità e i suoi materiali che rendono i suoi prodotti trasportabili e solidi. Abbiamo visto negli anni, la produzione di zaini e trolley che vanno davvero incontro alle esigenze dei professionisti e degli amatori e qui si aggiunge una grande certezza: la qualità de i cavalletti e dei treppiedi. In questo caso parliamo di treppiede e in particolare di Manfrotto MT055XPRO3, in offerta su Amazon ad un prezzo davvero imbattibile. Questo treppiede a 3 Sezioni è in Alluminio con un design ergonomico ed è adatto specialmente a mirrorless e fotocamere compatte.

Manfrotto MT055XPRO3 è in offerta su Amazon al prezzo di 189,77 € con uno sconto del 10% che rende questo acquisto davvero conveniente. Potete trovare il prodotto nel box qui sotto.

Ci troviamo di fronte un treppiede con una rigidezza senza precedenti e stabilità assicurata dalle chiusure Quick Power che garantiscono la massima stabilità del treppiedi. La sua capacità di carico arriva fino a 9 kg ed è molto versatile grazie alla colonna centrale che si può posizionare a 90°. Si aggiunge anche una grande precisione, con il selettore Leg Angle che consente di preselezionare l’angolo delle gambe e la bolla di livellamento incorporata che può essere spostata per essere più comoda. Con questo treppiede leggero e versatile possiamo contare su uno studio fotografico portatile, grazie all’attacco Easy Link, che permette di collegare un braccetto con una luce LED, un riflettore o un microfono o qualsiasi altro accessorio per foto o video.

