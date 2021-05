CoD Warzone: il nuovo trailer mostra Rambo e John McClane in azione

Il roster di CoD Warzone (e diversi altri titoli della serie) si arricchisce con Rambo e John McClane, scopriteli nell’ultimo trailer

Ve l’avevamo preannunciato e ecco che finalmente quanto detto è ora realtà. Due delle più illustri vecchie glorie della cinematografia d’azione degli anni ’80, John Rambo e John McClane, stanno arrivando in CoD: Warzone, CoD: Black Ops Cold War e CoD Mobile, a dimostrarlo il trailer che vi proponiamo in questa news che state leggendo (vi basta cliccare sul player in basso per visionarlo). Vediamo tutti i dettagli su queste iconiche nuove aggiunte nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Warzone: Rambo e McClane vi riportano negli anni ’80, ammirateli nel nuovo trailer rilasciato da Activision

I giocatori potranno acquistare i due nuovi personaggi di CoD: Warzone e CoD: Black Ops Cold War, Rambo e John McClane (potete guardarli in azione nel trailer in basso) dal 19 maggio alle ore 6:00 fino al 18 giugno alle ore 6:00 L’evento arriva su Call of Duty: Mobile il 20 maggio alle 2:00 PT. I bundle Rambo e Die Hard includeranno gli operatori e una combinazione di mosse finali, oltre a modelli di armi leggendarie, biglietti da visita, emblemi e altro ancora. Oltre ai personaggi stessi e al contenuto dei loro bundle, Activision ha anche promesso molti altri nuovi contenuti in arrivo su Warzone e Call of Duty in generale.

Nakatomi Plaza di Die Hard, Survival Camps e un avamposto della CIA appariranno tutti come punti di interesse in Warzone. Il gioco sta anche ottenendo una nuova Killstreak nell’arco da combattimento di Rambo, che viene fornito con frecce dalla punta esplosiva, così come il coltello balistico dei precedenti titoli Black Ops. Warzone riceverà anche una modalità per 100 giocatori a tempo limitato chiamata Power Grab, mentre Black Ops Cold War riceverà due nuove mappe in Standoff e Duga.

Insomma, sembra proprio che Activision sia decisamente propensa a cavalcare l’onda del successo ottenuto dal popolare shooter free-to-play (di recente Warzone ha stabilito un nuovo record di giocatori attivi, maggiori dettagli qui). Inoltre, il colosso dell’intrattenimento videoludico è riuscito anche a coinvolgere il noto studio Toys for Bob (lo sviluppatore di Crash Bandicoot 4) nello sviluppo di Warzone, per saperne di più al riguardo leggete questa news.

Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.