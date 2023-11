Xbox: i giocatori su PS5 e Nintendo Switch sono “di famiglia” per Phil Spencer

Non c’è differenza di bandiera se la community Xbox è tutta intera: parola di Phil Spencer, che “adotta” gli utenti di Nintendo Switch e PS5

Fatichiamo a trovare figure nell’industria videoludica più avverse alle tifoserie delle “console wars” del sempre gioviale Phil Spencer, secondo il quale la presenza di contenuti Xbox su PS5 e Nintendo Switch rende automaticamente tutti parte della medesima community. Questa considerazione viene da un’intervista redatta dal periodico nipponico Famitsu, nel quale gli è stato chiesto il quadro generale del gigante di giada in seguito all’acquisizione di Activision, portando con sé Blizzard (ed annesso possibile debutto di World of Warcraft su console). Spencer considera dunque le due console “rivali”, insieme ai nuovi arrivati Steam Deck ed Asus ROG Ally, parti di una sola, grande community. “Quando ognuno gioca, vincono tutti”, appunto.

PS5, Nintendo Switch, Steam Deck and ROG Ally Users Are Part of the Xbox Community – Phil Spencer https://t.co/4IjcZUzqI7 pic.twitter.com/2HVl3mIUoJ — GamingBolt (@GamingBoltTweet) November 7, 2023

Nessuno escluso: nel panorama Xbox i giocatori PS5 e Nintendo Switch sono tutti uguali, garantisce Phil Spencer

Stando a Spencer, i giocatori su piattaforme diverse sono un tutt’uno con la community di Xbox per il solo fatto di usufruire di titoli sviluppati e finanziati da Microsoft. Questo include Redfall, Starfield e, per estensione, anche le proprietà Activision come Call of Duty: Modern Warfare 3 o la saga di Crash Bandicoot. L’ex publisher di terze parti può considerare le sue molteplici IP come parte dello stesso ombrello dalle tinte smeraldo. Tuttavia Spencer è stato rapido a specificare che Call of Duty, a discapito dell’acquisizione, non avrà nulla di esclusivo ad Xbox. Chi guarda all’accorpamento con fatalismo può dormire sonni tranquilli, considerando che nulla del portfolio Activision finirà su Game Pass prima del prossimo anno.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi ci sarà un dietrofront più avanti, o le produzioni Activision resteranno "libere"?