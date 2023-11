Marvel’s Spider-Man 2: il protagonista sarà Miles Morales nei prossimi giochi

La scelta “Ultimate” di Insomniac Games mette Miles Morales al centro dei sequel di Marvel’s Spider-Man 2: il protagonista non è più Peter

E pensare che tutto ebbe inizio con l’audizione di Donald Glover per il ruolo di Peter Parker nella duologia Amazing su grande schermo: la nascita di Miles Morales è partita da lì, e ad anni di distanza i bravi ragazzi di Insomniac Games intendono farne il protagonista della serie videoludica dopo Marvel’s Spider-Man 2. In altre parole, nei sequel il caro vecchio Pete siederà sui sedili posteriori, lasciando allo Spidey afro-latino le luci della ribalta. Lo ha raccontato Brittney Moms di Insomniac in una recente intervista, definendo “molto naturale” il passaggio di testimone. “Per me, mostra parecchia evoluzione per Miles; a inizio gioco, non sa che fare della sua vita, e alla fine si fa carico sia di salvare la città che di aiutare Pete a rialzarsi quando quest’ultimo non ci riusciva da solo.”

Miles Morales con le imprese sue entra nel futuro di Marvel’s Spider-Man 2: la conquista di un protagonista

Gestire due deuteragonisti è stato un passo fondamentale verso il futuro della saga. A dimostrazione di ciò, Ben Arfmann di Insomniac ha fatto eco alla dichiarazione di Brittney Moms. Il ruolo dei due uomini ragno è stato “essenziale”, esordisce Arfmann. “Credo che all’inizio sapevamo di volere un cambio della guardia, e sviluppando il gioco abbiamo iniziato a lastricare la strada che conduce a quel momento. E c’è sembrato sempre più appropriato.” Potete leggere le nostre considerazioni più approfondite sul gioco nella nostra recensione, alla quale abbiamo lavorato con largo anticipo rispetto ad un day one parecchio affollato. Quasi quanto la New York di Insomniac, verrebbe da dire.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi la nuova leva è appropriata, o vi sembra un altro caso della "fortuna dei Parker"?