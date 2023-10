Xbox Game Pass: niente Diablo IV e Modern Warfare 3 nel 2023

Nulla di fatto per Diablo IV e Call of Duty: Modern Warfare 3, almeno non per chi sperava di averli su Xbox Game Pass entro quest’anno

Ora che l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft è finalmente in dirittura d’arrivo, sarebbe facile dare per scontata la presenza di titoli come Diablo IV e il compare Call of Duty: Modern Warfare 3 nel palinsesto di Xbox Game Pass. Il publisher ne ha preso atto in questo recente tweet, dichiarando però che “non ci sono piani” per rendere il suo parco titoli fruibile ai giocatori, almeno non nel 2023. Se ne riparlerà dunque nel prossimo anno, o (come sarebbe probabilmente più corretto dire) dal 2024 in poi. Vi lasciamo consultare il post in questione su Twitter, ma non aspettatevi di poter trovare indizi sul futuro leggendo tra le righe.

It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass. While we… — Activision Blizzard (@ATVI_AB) October 9, 2023

Nessun futuro (immediato) su Xbox Game Pass: a quando Diablo IV e Modern Warfare 3, dunque?

Come abbiamo riportato qui sopra, Activision ha rimarcato quanto presto fosse per parlare di Xbox Game Pass. I report dall’industria videoludica hanno alluso a questa settimana definendola decisiva per la finalizzazione dell’acquisizione. A quanto pare, infatti, Microsoft conta di passare finalmente allo scambio delle fedi questo venerdì, il 13 ottobre. Ripetiamo in questa sede che le nozze avranno un costo complessivo di 69 miliardi di dollari. Un sodalizio messo parecchio in discussione, questo, visto l’ostruzionismo da parte di molteplici enti da tutto il mondo. Tuttavia, nulla è infine riuscito ad impedire l’ormai imminente lancio del bouquet.

