Call of Duty: Modern Warfare 3 non avrà alcun trofeo di platino su PS5

Tanto piombo, ma niente platino per il trofeo di PS5: questo quanto emerso su Modern Warfare 3, ultimo (ri-)arrivato dei Call of Duty

Stando a quanto riportato, pur essendo Call of Duty: Modern Warfare 3 un vero e proprio titolo (tecnicamente) inedito per il franchise, questo non è stato sempre nei piani per Activision e l’apparente assenza di un trofeo di platino per la versione PS5 combacia con quanto previsto in precedenza dal publisher. Parliamo infatti dell’iniziale idea di includere il terzo capitolo come mera espansione del secondo episodio, ed è per questo che PowerPyx ha fatto luce sulla situazione con il tweet qui sotto. Se il nome vi suona familiare, è perché dovrebbe: si tratta di un sito espressamente dedicato a tenere traccia dei trofei. Ed è qui che subentra il tecnicismo a cui dobbiamo l’intera notizia.

COD Modern Warfare 3 on PS5 doesn’t have a Platinum trophy, it’s a DLC list for Modern Warfare 2. Only the PS4 version has a standalone list and Platinum trophy. What the heck! pic.twitter.com/cgIxwuJW0k — PowerPyx (@PowerPyx) November 1, 2023

Il trofeo trafugato del Call of Duty mai platinato: addio platino su PS5 per Modern Warfare 3

A quanto pare, la lista di nuovi trofei per l’ultimogenito della saga sarà inclusa come elenco DLC per il predecessore, Modern Warfare 2. Questo si traduce dunque nella più totale assenza di un trofeo di platino, a differenza della versione PS4 dove ironicamente la lista di trofei separata è rimasta perfettamente intatta. Che i piani di Activision cambino in futuro, poi, resta da vedere. Per ora, l’azienda non ha effettuato alcuna comunicazione in merito. Del gioco sappiamo solo quando uscirà e quando sarà disponibile in preordine, oltre alle ragguardevoli specifiche tecniche richieste su PC. Il lancio è tra una settimana su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Xbox Series S e PC, il 10 novembre.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete dei completisti per diletto personale o avete una dedizione maniacale alla vostra teca dei trofei? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.