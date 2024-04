Dacia Spring 2024: ecco il prezzo con incentivi

In occasione del nuovo restyling della Dacia Spring 2024, l’azienda ha imposto un nuovo prezzo che si può raggiungere con gli incentivi e l’auto sarà consegnata per il mese di settembre

Con il nuovo restyling della Dacia Spring 2024, il catalogo delle auto di Dacia si amplia ancora di più. Questo nuovo modello della versione Spring farà infatti compagnia ai nuovi modelli Dacia Sandero e Jogger, rendendo quindi ancora più vasta la scelta per i clienti tra i vari prodotti disponibili dell’azienda. Tra le altre cose sarà possibile acquistare la Dacia Spring 2024 ad un prezzo davvero incredibile, da folli. Parliamo infatti di soli 4.150 euro. Il modello restyling ha subito vari cambiamenti sia dall’esterno che dall’interno, con l’avvio di nuovi ordini della nuova auto elettrica. Non solo ci sono delle modifiche significative sulla carrozzeria e sugli interni dell’auto, ma ci possiamo trovare anche un nuovo sistema infotainment all’avanguardia, lo stesso che si trova sulla Dacia Duster.

Dacia Spring 2024: prezzo bassissimo per il restyling

Quello che è rimasto invariato, in realtà, sul restyling 2024 della Dacia Spring è il powertrain. Come nel caso del modello attuale, la nuova Spring potrà essere scelta sia nella versione con motore elettrico da 45 CV che da 65 CV. Inoltre la batteria rimane di 28,3 kWh e l’autonomia dell’auto rimane a sua volta invariata, tenendosi sempre sui 220 km, almeno secondo il ciclo WLTP. Questa nuova vettura viene offerta in 3 diversi allestimenti per i privati e, oltre a questi, Dacia offre anche 4 versioni per i professionisti.

La parte migliore però è che questo restyling può essere acquistato ad un prezzo molto basso anche grazie ai nuovi incentivi che arriveranno entro la prima settimana di maggio. La Dacia Spring versione 2024 si potrà infatti acquistare ad un prezzo di 4.150 euro (per spendere questa spesa dovete avere l’ISEE sotto i 30.000 euro annui e un’auto Euro 2 da rottamare. Parlando delle consegne, questi nuovi modelli dovrebbero arrivare nelle concessionarie entro il mese di settembre.

