World of Warcraft: Blizzard parla “di continuo” della versione su console

Parla Holly Longdale: Blizzard Entertainment vorrebbe vedere World of Warcraft su console, ma la situazione è molto… “complicata”

Abbiamo parlato un’oretta fa del BlizzCon 2023, ed è in quest’occasione che Holly Longdale, a capo di World of Warcraft, ha chiarito una cosa: internamente, in quel di Blizzard Entertainment si parla “di continuo” di una possibile versione per console. “È una domanda complessa”, esordisce Longdale. “Per il pubblico su console, l’accessibilità sarà probabilmente differente.” Sebbene in passato quello degli MMO era un genere incapace di uscire dalla bolla del gaming su PC per motivi di differente potenza, alcuni dei giochi di ruolo appartenenti al filone sono oggi estremamente popolari anche tra gli amanti del controller, un esempio su tutti Final Fantasy XIV.

“Ora siamo [proprietà di] Microsoft”: Blizzard accende una luce per i fan di World of Warcraft su console?

“Al momento”, prosegue Longdale, “siamo concentrati sulla Worldsoul Saga. Capiterà di tornarci e a quel punto riesamineremo il tutto ma, ragazzi, ora abbiamo abbastanza carne al fuoco.” Tuttavia, è la presa di coscienza successiva a farci alzare il sopraciglio. “Abbiamo queste tre espansioni e ne siamo tremendamente entusiasti. Ma sì, certo. Non sarebbe sincero fingere di non averne mai parlato, tipo… ovviamente ne parliamo”, si ripete Longdale prima di aggiungere: “Ora siamo Microsoft.” Ironicamente, il fatto che il gigante di giada sia in possesso di Activision oggi comporta la possibilità di vedere World of Warcraft su console, quando in passato avremmo giurato che questa acqusizione avrebbe sortito l’effetto opposto. Come cambiano i tempi, vero?

Ora sta a voi dirci la vostra: vorreste sbarazzarvi di mouse e tastiera per giocare a WoW, o restate fedeli al PC?