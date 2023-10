Microsoft prevede di acquisire Activision Blizzard venerdì

Microsoft si aspetta di poter finalmente completare l’acquisizione di Activision Blizzard entro venerdì 13 ottobre

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è certamente uno degli avvenimenti più importanti che siano mai avvenuti nel mondo dei videogiochi. Questa vicenda ha avuto inizio nell’ormai lontano gennaio del 2022 e ora, dopo ben 20 mesi, sembra essere finalmente arrivata nelle sue fasi finali. A quanto pare infatti Microsoft prevede di completare l’acquisizione di Activision Blizzard entro venerdì 13 ottobre, cioè tra meno di una settimana.

L’epopea di Microsoft e Activision Blizzard potrebbe essere arrivata alla fine

Stando ad uno degli ultimi report di The Verge, Microsoft si aspetta di riuscire a concludere l’acquisizione di Activision Blizzard entro venerdì 13 ottobre. La data specifica ovviamente dipenderà da quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del Regno Unito deciderà di dare il via libera, ma a quanto pare sembra che ormai non manchi ancora molto a questo grande momento.

Il CMA ha tempo fino al 18 ottobre per dichiarare la sua decisione finale, ma sembra che Microsoft si aspetti di avere una risposta entro questa settimana. Inoltre le autorità del regno unito hanno già approvato l’affare in via provvisoria, quindi ormai non sembrano più esserci grossi ostacoli per l’acquisizione. Certo, la Federal Trade Commission americana è ancora intenzionata a bloccare il processo, ma a questo punto sembra che potrà provarci solo dopo la decisione del CMA. Comunque ormai non sembra mancare molto al verdetto, quindi non ci resta altro da fare che aspettare qualche altro giorno per scoprire come finirà questa ormai lunghissima vicenda.

