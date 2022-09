Valkyrie Elysium: la recensione di Famitsu rivela 20 ore e finali multipli

Non meno di 20 ore, più il tempo necessario per scovare i finali multipli: la recensione di Valkyrie Elysium su Famitsu parla chiaro

Con l’uscita prevista su PS4 e PS5 tra tre giorni, Valkyrie Elysium è davvero dietro l’angolo: ora, quella della rivista nipponica Famitsu è la prima di tante recensioni a venire, confermando che ci vorranno almeno 20 ore per lasciarci alle spalle il gioco di ruolo d’azione e i suoi finali multipli. Lo scrutinio è online, liberamente consultabile e (grazie alla traduzioni di DeepL) ora abbiamo questi due dettagli salienti. Naturalmente non si tratta solo di questo: ci sono anche altre informazioni preziose per tutti noi che ancora non abbiamo il gioco sotto mano.

Valkyrie Elysium, una storia sola con tanti finali

La recensione di Famitsu, stando a DeepL, asserisce inoltre che i più abili possano completare Valkyrie Elysium anche al di sotto della cifra tonda, poiché in queste 20 ore possono anche rientrare le dovute quest secondarie. In quanto ai finali alternativi, la presenza di ulteriori conclusioni si rifà al medesimo espediente narrativo videoludico già trovato nel predecessore Valkyrie Profile. Anche senza alcuno spoiler, la recensione allude ad un senso di “disagio” per il giocatore man mano che la storia procede. Resta ancora da vedere quante e quali scelte porteranno a ciascun differente epilogo.

Valkyrie Elysium is About 20 Hours Long and has Multiple Endings, as per Famitsu Review https://t.co/9HAE3rs9o4 — GamingBolt (@GamingBoltTweet) September 26, 2022

Probabilmente questo titolo non mancherà di far parlare di sé nell’arco delle giornate a venire. Per il momento, ricordiamo che il gioco è previsto questo giovedì (29 settembre) su PS4 e PS5. Anche se questo RPG d’azione resta esclusivo a Sony sul fronte console, va detto che anche l’utenza PC avrà di che gioire. L’uscita su Steam è infatti prevista per l’11 novembre. Fino ad allora, sappiamo già che il day one su PC sarà accompagnato da un quanto mai benvenuto aggiornamento gratuito. Questo update includerà, oltre a nuove opzioni per la difficoltà e scontri a tempo, anche una nuova modalità dedicata a Hilde.

