PS5: addio integrazione di Twitter per Sony, PS4 compresa

Elon Musk mette una croce (azzurra) sull’uccellino (sempre azzurro): PS5 e PS4 dovranno dire addio a Twitter già nei prossimi giorni

Saranno anche parte della famiglia Xbox finché vogliamo, ma PS5 e PS4 per l’adozione pagano lo scotto altrove perdendo l’integrazione di Twitter. Il fatidico (specie per gli utenti) aggiornamento sarà “disponibile” il 13 novembre, cioè da lunedì prossimo. Qui sotto potete trovare la notifica in-game, pubblicata (ironicamente) proprio sul social interessato dall’alacre vigilante videoludico Wario64. Attualmente è possibile pubblicare online le proprie catture, che si tratti di immagini o video, direttamente dalle console interessate. Dal 13 novembre in poi, tutto il materiale registrato dovrà prima passare per l’app PlayStation su dispositivi smart, che molti utenti hanno raccontato di stare già usando nelle rispose al tweet qui sotto.

PS5/PS4 will no longer have Twitter/X integration as of Nov 13th, 2023 pic.twitter.com/Rm0ENYgZmX — Wario64 (@Wario64) November 6, 2023

PS4 e PS5 possono scordarsi Twitter… ma perché?

Siccome siamo un periodo in cui le controversie e il social interessato vanno abbastanza a braccetto, la probabile ragione dietro il divorzio di Sony con l’ex (o dovremmo dire X?) cinguettante sito è dovuto alle tariffe introdotte da Elon Musk sulla piattaforma lo scorso febbraio. Per questo motivo, molti siti e programmi hanno gradualmente abbandonato l’implementazione di Twitter, e Sony è semplicemente l’ultima ad essersi stancata di dover investire un minimo di 42.000 dollari al mese. Se non altro, chiamare X “il sito un tempo noto come Twitter” nella notifica su PS5 e PS4 denota che Sony, dal canto suo, qualche sassolino dalle scarpe se lo è voluto togliere. Difficile biasimarla.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi Sony ha fatto bene? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.